Башкин: сам факт телефонного разговора Путина с Трампом неожиданностью не стал

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

Сам факт телефонного разговора для многих экспертов, да и в общем для россиян, неожиданностью не стал. Я объясню почему. Потому что как раз российское руководство, руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что мы не сторонники прекращения диалога. Не мы инициаторы прекращения разного рода переговоров. Россия всегда открыта к диалогу, и Россия всегда готова общаться, разговаривать со всеми, кому это интересно. Поэтому с нашей стороны ничего не изменилось.

Другое дело – Запад. Есть большое количество сторонников блокады, информационной изоляции России, антироссийской риторики и так далее, поэтому нужно отдать должное смелости президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который не побоялся бросить вызов этому достаточно основательному мнению, консенсусному мнению западных стран, и он поддержал протянутую руку, он откликнулся на давно предлагаемые переговоры. Нужно посмотреть, как будет дальше.

Это событие не может не радовать, но нам нужно быть реалистами, нужно помнить, что в Соединенных Штатах Америки не все полномочия находятся в руках президента США, хотя он обладает большой полнотой власти. Нужно помнить, что существует двухпартийный консенсус антироссийский, который никуда не делся. Большое противодействие не только в общем стане коллективного Запада, но и в самих Соединенных Штатах Америки начавшемуся процессу. Поэтому нужно пожелать успеха руководителям двух супердержав, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Пожелать им воли, успеха и твердости. И я тогда надеюсь, что все-таки результат будет нами всеми замечен.