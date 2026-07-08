Приемная комиссия без очередей: на сайте РИКЗ открыта запись на регистрацию абитуриентов

Абитуриенты могут заранее записаться в приемную комиссию через электронную очередь – это позволяет выбрать удобное время и избежать долгих ожиданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись доступна в личном кабинете на сайте РИКЗ: выпускники 2026 года авторизуются по ID-номеру паспорта, участники ЦЭ и ЦТ 2025 года – по серии и номеру документа. Пошаговая инструкция размещена на сайтах Министерства образования и РИКЗ. Предварительная запись необязательна – документы можно подать и в порядке живой очереди.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Практически половина абитуриентов воспользуется в этом году этой услугой, поэтому мы дали команду вузам увеличить количество рабочих мест, чтобы удовлетворить всех желающих подать через электронную регистрацию документы в тот вуз и на ту специальность, которую они выбрали. Всего сегодня 46 университетов, из них 42 государственных. Напомню, что в этом году вузы принимают 49,1 тысячи абитуриентов, из них 33,1 – за счет средств бюджета.

Сервис помогает равномерно распределить поток абитуриентов. Отметим, в 2025 году им воспользовались более 15 тысяч человек.