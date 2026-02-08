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Какое оно, АПК будущего в Беларуси? Рассказываем на примере хозяйства «Рассвет»

08 февраля 2026 13:46
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О продовольственной безопасности страны поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, директором сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Александром Багелем.

Виолетта Шаблинская, СТВ:
В Беларуси реализуется программа «АПК будущего» на текущую пятилетку. Как вы видите достижение поставленных этим документом целей? И на ваш взгляд, какие вообще есть точки роста?

Какое оно, АПК будущего в Беларуси? Рассказываем на примере хозяйства «Рассвет»-2

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Президент нашей страны поставил очень амбициозные задачи перед АПК по росту валовой продукции. Поэтому уже идут подготовительные работы, чтобы точки роста найти и прибавить в валовом производстве. В частности, если брать по нашему хозяйству, у нас запланировано строительство нового молочно-товарного комплекса, который даст нам возможность увеличить производство молока минимум на 20 тонн к тому, что мы имеем сейчас. Это один проект, который мы реализуем.

Какое оно, АПК будущего в Беларуси? Рассказываем на примере хозяйства «Рассвет»-4

Александр Багель:
Второй проект, по поручению главы государства после посещения нашего хозяйства в прошлом году – была поставлена задача заменить существующие семь гектаров старых теплиц на современные, высокоэффективные теплицы. 

Там уже будут более экономичные теплицы по расходу газа и электроэнергии. Кроме этого, мы приобретаем новую технику, в основном белорусскую, которая уже оснащается современными элементами и уже нацелена на будущее. Там и автовождение, и определение расхода семян при посеве и так далее. 

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодежи – поговорили с директором ОАО «Рассвет».

# Сельское хозяйство # Интервью # Александр Багель

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