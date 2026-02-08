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Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?

08 февраля 2026 13:52
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О продовольственной безопасности страны поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, директором сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Александром Багелем.

Виолетта Шаблинская, СТВ:
На улице – настоящая суровая зима. Как в такую погоду содержится скот на фермах? 

Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?-2

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Забот прибавилось. Организовано дежурство и специалистов, и ремонтных бригад по трудоемким процессам, электриков. Необходимо реагировать на всякую нештатную ситуацию. Люди делают все для того, чтобы избежать этих ситуаций, а если уже они наступают, то быстро на них реагировать. 

Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?-4

Александр Багель:
Что касается скота, то крупный рогатый скот должен находиться в сухом помещении, должен быть сыт, накормлен. Если животное здоровое и все эти условия выполняются, то такой мороз им не страшен. 

Виолетта Шаблинская:
Поля у нас тоже сейчас под снегом. Как это отразится на посевах? 

Александр Багель:
Спрогнозировать сложно. Но перед морозами уже был снежный покров достаточный. Мы будем надеяться, что озимые перезимуют. Мы надеемся на лучшее и сделаем все – нужно будет подкормить, сделать уход за посевами. Я надеюсь, что 2026 год будет не хуже, чем предыдущий. 

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# Интервью # Сельское хозяйство # Погода в Беларуси # Александр Багель

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