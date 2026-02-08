Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?

Виолетта Шаблинская, СТВ: На улице – настоящая суровая зима. Как в такую погоду содержится скот на фермах?

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению: Забот прибавилось. Организовано дежурство и специалистов, и ремонтных бригад по трудоемким процессам, электриков. Необходимо реагировать на всякую нештатную ситуацию. Люди делают все для того, чтобы избежать этих ситуаций, а если уже они наступают, то быстро на них реагировать.

Александр Багель:

Что касается скота, то крупный рогатый скот должен находиться в сухом помещении, должен быть сыт, накормлен. Если животное здоровое и все эти условия выполняются, то такой мороз им не страшен.

Виолетта Шаблинская:

Поля у нас тоже сейчас под снегом. Как это отразится на посевах?

Александр Багель:

Спрогнозировать сложно. Но перед морозами уже был снежный покров достаточный. Мы будем надеяться, что озимые перезимуют. Мы надеемся на лучшее и сделаем все – нужно будет подкормить, сделать уход за посевами. Я надеюсь, что 2026 год будет не хуже, чем предыдущий.