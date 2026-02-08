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О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»

08 февраля 2026 14:00
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О продовольственной безопасности страны поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, директором сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Александром Багелем.

Оглавление

Как хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси?

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Как хозяйство «Рассвет» обеспечивает продовольственную безопасность страны? 

Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»-4

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Мы стараемся наращивать производство нашей сельскохозяйственной продукции. И можно сказать, что у нас это получается. Я анализировал результаты работы прошлой пятилетки и той, которая только что закончилась. Надо сказать, что мы приросли здорово. По молоку приросли – более 10 тысяч тонн молока мы добавили за год. Мы увеличили производство мяса. Был очень хороший год окончания прошлой пятилетки по растениеводству. 

Мы рады тому, что получили практически рекордный и урожай, и валовой сбор зерна за последние 10 лет. Поэтому рост есть. Я считаю, что это вклад нашего коллектива именно в продовольственную безопасность нашей страны и получение валютной выручки при продаже на экспорт нашей продукции. 

ИИ и сельское хозяйство – совместимые вещи?

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»-6

Виолетта Шаблинская:
Сейчас делается упор на цифровизацию сферы экономики, внедряется искусственный интеллект. Как к этим трендам относятся в сельском хозяйстве? И смогут ли роботы заменить человека? 

Александр Багель:
Я уверен, что с развитием цифровизации, роботизации все это будет внедряться в том числе и в АПК. Но есть отдельные элементы нашего производства, где без человека мы вряд ли обойдемся еще долгое время. 

Это животноводство, где нужно душу вложить в этого теленка, в эту корову. Наши доярки с ними разговаривают, они относятся к телятам, как к детям. Робот так не сможет. Мы будем делить человеческий фактор и цифровизацию, роботизацию. 

Как решается вопрос по развитию картофелеводства после визита Президента?

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»-8

Виолетта Шаблинская:
В августе прошлого года Президент посещал «Рассвет», и речь шла в частности о развитии картофелеводства. Как у вас решается этот вопрос? 

Александр Багель:
Картофель – это традиционная культура для нашего хозяйства. Прошлый год показал неплохой результат, поэтому есть что продавать зимой. Увеличиваем площади немного в связи с тем, что спрос на нее есть. Цена, которая сейчас есть на рынке, – нормальная для нашего хозяйства. Картофель у нас всегда был рентабельной культурой, поэтому есть планы закупить новый картофельный комбайн белорусского производства. 

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»-10

Еще был один вопрос, Президент нам дал поручение перейти на белорусские сорта картофеля. Мы уже прорабатываем этот вопрос с Институтом картофелеводства, нам уже предложили сорта, мы сейчас выбираем и, конечно же, поручение Президента выполним. 

Три столпа, как привлекать молодежь в АПК

Виолетта Шаблинская:
Поделитесь секретом, как привлекаете кадры в АПК. 

О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»-12

Александр Багель:
Есть три столпа, которые необходимо решать в сельском хозяйстве, чтобы кадры работали и приходила молодежь. Первое – это заработная плата, второе – это жилье и третье – это социальный пакет и социальные потребности молодых людей. У нас в хозяйстве мы этим занимаемся. 

У нас не самая низкая зарплата среди наших коллег, но мы еще пока не можем догнать те городские промышленные предприятия, у которых зарплата пока выше. И привлекательность выше там, потому что у них нормированный рабочий день и есть выходные. У нас это пока не получается, но мы стремимся к этому. 

Достаточное количество людей нужно набрать, чтобы они сменяли друг друга и давали друг другу выходные. И в то же время, чтобы не потеряли заработную плату. Такие моменты мы должны учитывать в сельском хозяйстве, потому что по-другому ничего не получится. 

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Сельское хозяйство # Предприятия Беларуси # Александр Багель

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