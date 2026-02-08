О продбезопасности, ИИ в сельском хозяйстве и привлечении молодёжи – поговорили с директором ОАО «Рассвет»

О продовольственной безопасности страны поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, директором сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Александром Багелем.

Как хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси? Виолетта Шаблинская, СТВ:

Как хозяйство «Рассвет» обеспечивает продовольственную безопасность страны? Суровая белорусская зима! В каких условиях содержат скот и как морозы могут повлиять на посевы?

Александр Багель, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы стараемся наращивать производство нашей сельскохозяйственной продукции. И можно сказать, что у нас это получается. Я анализировал результаты работы прошлой пятилетки и той, которая только что закончилась. Надо сказать, что мы приросли здорово. По молоку приросли – более 10 тысяч тонн молока мы добавили за год. Мы увеличили производство мяса. Был очень хороший год окончания прошлой пятилетки по растениеводству. Мы рады тому, что получили практически рекордный и урожай, и валовой сбор зерна за последние 10 лет. Поэтому рост есть. Я считаю, что это вклад нашего коллектива именно в продовольственную безопасность нашей страны и получение валютной выручки при продаже на экспорт нашей продукции. ИИ и сельское хозяйство – совместимые вещи?

Виолетта Шаблинская:

Сейчас делается упор на цифровизацию сферы экономики, внедряется искусственный интеллект. Как к этим трендам относятся в сельском хозяйстве? И смогут ли роботы заменить человека? Александр Багель:

Я уверен, что с развитием цифровизации, роботизации все это будет внедряться в том числе и в АПК. Но есть отдельные элементы нашего производства, где без человека мы вряд ли обойдемся еще долгое время. Это животноводство, где нужно душу вложить в этого теленка, в эту корову. Наши доярки с ними разговаривают, они относятся к телятам, как к детям. Робот так не сможет. Мы будем делить человеческий фактор и цифровизацию, роботизацию. Как решается вопрос по развитию картофелеводства после визита Президента?

Виолетта Шаблинская:

В августе прошлого года Президент посещал «Рассвет», и речь шла в частности о развитии картофелеводства. Как у вас решается этот вопрос? Александр Багель:

Картофель – это традиционная культура для нашего хозяйства. Прошлый год показал неплохой результат, поэтому есть что продавать зимой. Увеличиваем площади немного в связи с тем, что спрос на нее есть. Цена, которая сейчас есть на рынке, – нормальная для нашего хозяйства. Картофель у нас всегда был рентабельной культурой, поэтому есть планы закупить новый картофельный комбайн белорусского производства.

Еще был один вопрос, Президент нам дал поручение перейти на белорусские сорта картофеля. Мы уже прорабатываем этот вопрос с Институтом картофелеводства, нам уже предложили сорта, мы сейчас выбираем и, конечно же, поручение Президента выполним. Три столпа, как привлекать молодежь в АПК Виолетта Шаблинская:

Поделитесь секретом, как привлекаете кадры в АПК.