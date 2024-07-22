Деревня будущего! Как развивают белорусские агрогородки – разбираемся на ярком примере

Создать условия в сельской местности, чтобы люди не только хотели здесь жить, но и работать. Проект «Деревня будущего» направлен именно на ее реализацию, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Из деревень вырастают агрогородки. Инфраструктура растет, новые рабочие места появляются. В чем все-таки прелесть сельской жизни? И почему люди не переезжают в город – узнала наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Семья Вербицких в агрогородке Илья живет уже более 14 лет. За это время успели обжиться. У Анны и Александра свой дом, большая территория и хозяйство. Огород да куры. Поэтому дел хватает всегда. Собственные метры семья постоянно старается благоустроить.

Анна Вербицкая:

Стараемся поддержать территорию: косим траву, садим огород, поливаем. Деревенская жизнь она такая. Она не может быть постоянно в одном сидячем положении, всегда нужно двигаться.

Для комфортной жизни в агрогородке есть все. Больница, детский сад, дом культуры и даже колледж. Все в шаговой доступности. Работает школа. Ведь сюда съезжаются дети из 22 деревень. К слову, сейчас в учреждении проводят ремонтные работы, готовят объект к новому учебному году. И уже 1 сентября школа встретит ребят обновленной.

Игорь Юшко, директор Ильянской средней школы имени А. Гримотя:

Государство выделило значительные средства, порядка 750 тысяч в рамках капитального ремонта. Это работы по благоустройству и отделке фасада, части кровли, системы отопления, водоотведения. Порядка 430 тысяч запланировано на текущий ремонт.