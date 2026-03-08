Их график расписан по минутам – побывали в цветочных оранжереях и мастерских флористов

Начало марта – это точно время расцвета для тех, кто долгими зимними вечерами трудился в теплицах, чтобы в самом начале весны подарить нам праздничное настроение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Миллионы бутонов, сотни оттенков и один главный повод. На этой неделе Беларусь превратилась в огромный цветущий сад, где чего только нет: от экзотики до уже традиционных тюльпанов, без которых не обходится в нашей стране ни одно 8 Марта. Наши корреспонденты заглянули в святая святых – цветочные оранжереи и мастерские флористов – чтобы увидеть, как создается то самое праздничное настроение, которое наполнило наши дома и все вазы. О хрупкой красоте и людях, которые ее создают, – яркий репортаж Эллы Маркевич.

Павел Умрейко, предприниматель:

В 2026 году вырастили 22 сорта. Из них красные, желтые, розовые, но самый любимый сорт наших покупателей – сорт пионовидных тюльпанов «Фокстрот». О своих «подопечных» Павел Умрейко может рассказывать часами. Его бизнес процветает уже более 5 лет. Начинал скромно, с десятка традиционных сортов, сегодня его хозяйство превратилось в настоящий оазис. В этом сезоне, несмотря на капризы погоды, фермер вырастил около 25 тысяч тюльпанов! О ярких бутонах из Узды знают не только в округе – за весенним настроением сюда приезжают даже из Минска. Букеты разлетаются моментально.

В эти праздничные дни график цветовода расписан по минутам – на связи 24/7: надо быть и агрономом, и флористом, и даже службой доставки. Несмотря на то, что сезон еще не успел завершиться, Павел уже думает, чем будет удивлять в 2027-м. Ставка на модернизацию. В планах – внедрение гидропонной системы. Вместо земли – вода, обогащенная микроэлементами.

Павел Умрейко:

Сейчас купили только на 3 000 луковиц. Вот всех сортов, допустим, посадим там по 20-30 штук и посмотрим, как они себя поведут на этой гидропонике, чтобы дальше знать. Может, закупим полностью всю гидропонику либо будем и грунт, и гидропоника. Будем экспериментировать, даже еще к 8 Марта, чтобы вырастить примулу ту же.

Ну а здесь тоже кипит работа. Да и как иначе. Наша съемочная группа заглянула в этот магазин накануне главного женского праздника. Тут развернулся настоящий цветочный марафон. Да еще нужно не просто собрать букет, а угадать настроение! Одним важна естественность и нежная цветовая гамма, другим – яркость и настоящий взрыв эмоций. Не обходят вниманием, конечно, и неизменную классику, которая никогда не выйдет из моды. Попробуем нашим мужчинам задачу упростить: это, к примеру, цветочный совет от флориста.

Екатерина Хололеенко, флорист:

Здесь 9 тюльпанчиков, веточка гипсофилы, веточка статицы, лист фоамирана, здесь два листика тишью. – Когда собираете букет, с каким настроением собираете? Что вкладываете? Потому что, наверное, зависит от настроения.

– Конечно, с хорошим. Если у тебя плохое настроение, то и букет крутиться, получаться не будет. Поэтому мы должны всегда стоять с улыбкой, с настроением. В Минске в этом году к продаже «весеннего настроения» подошли основательно – по городу организовано более 180 площадок. Подробнее тут.

Здесь настоящая битва за красоту. Прилавки ломятся от цветочных изысков. Помимо тюльпанов – мимозы, хризантемы, а также розы различных расцветок.