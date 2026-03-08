Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи

8 Марта – удивительный день. Один из самых красивых в году, когда солнце, кругом букеты, тюльпаны выглядывают из сумок, их несут охапками, вручают на работе и дома. Одним словом, красота. А пока мужчины штурмовали цветочные базары, Президент напомнил о главном: женщины – это надежный тыл и источник вдохновения. Александр Лукашенко не просто поздравил соотечественниц, а пообещал всегда защищать то спокойствие, которое так ценят матери, жены и дочери. Какими событиями запомнился этот день и как в Год белорусской женщины чествовали тех, кто дарит жизнь и хранит традиции, – в сюжете «Недели» на СТВ.

В кадре – женщина, успешная и родная. Мы смогли в Беларуси превратить этот день в праздник свободы от всяких «измов». На пьедестале ее величество женщинам. А уважение и любовь к ним – это не слабость. Это признак настоящей мужской силы. Лукашенко – белорусским женщинам: если хоть один мужик вас обидит, напишите мне! Подробности.

Восторги заполонили ТiкТок. Теперь и женщины России готовы не только отдыхать, но и жить в Беларуси. Лукашенко – женский Президент. Для этого надо быть опорой. И женщины чувствуют эту мужскую харизму. Женщина-мама всегда будет понимать, кто может обеспечить безопасность и благополучие ее семье. Поэтому Лукашенко и стал Батькой. Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил госнаграды белорусским женщинам.

Пока многодетные мамы под аккомпанемент главного Президентского оркестра страны получают заслуженные награды, Татьяна Ковалева под мелодию счастливой семейной жизни хлопочет по дому. У нее пять детей. У детей по две школы, общеобразовательные и музыкальные, секции и кружки. Таковы тонкие струны семейной идиллии. И она тоже достойна вот такого красивого ордена. Но пока документы не успели подать. Не до того. Врач по диплому, мама по призванию.

Татьяна Ковалева, многодетная мама:

Возможно, это моя работа, но которая мне нравится. То есть не хочу выходить пока на работу, даже если они вырастут, я бы с удовольствием. Все равно школа, уроки – я всегда мечтала быть педагогом. И здесь я как бы реализуюсь, со всеми уроки делаю, занимаюсь. Даже с дошколятами кучу чего можно сделать. – Это такое классическое предназначение женщины, от творца задуманное?

– Ну да, я думаю, что это классика для женщины, но все равно все случаи индивидуальны. У кого-то, мне кажется, есть огонь быть врачом лечащим, для него это все. Но в этом, думаю, нет ничего плохого, если он чувствует, что в этом его счастье.