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Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи

08 марта 2026 16:40
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8 Марта – удивительный день. Один из самых красивых в году, когда солнце, кругом букеты, тюльпаны выглядывают из сумок, их несут охапками, вручают на работе и дома. Одним словом, красота. А пока мужчины штурмовали цветочные базары, Президент напомнил о главном: женщины – это надежный тыл и источник вдохновения. Александр Лукашенко не просто поздравил соотечественниц, а пообещал всегда защищать то спокойствие, которое так ценят матери, жены и дочери. 

Какими событиями запомнился этот день и как в Год белорусской женщины чествовали тех, кто дарит жизнь и хранит традиции, – в сюжете «Недели» на СТВ.

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи-2

В кадре – женщина, успешная и родная. Мы смогли в Беларуси превратить этот день в праздник свободы от всяких «измов». На пьедестале ее величество женщинам. А уважение и любовь к ним – это не слабость. Это признак настоящей мужской силы.

Лукашенко – белорусским женщинам: если хоть один мужик вас обидит, напишите мне! Подробности.

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи-4

Восторги заполонили ТiкТок. Теперь и женщины России готовы не только отдыхать, но и жить в Беларуси. Лукашенко – женский Президент. Для этого надо быть опорой. И женщины чувствуют эту мужскую харизму. Женщина-мама всегда будет понимать, кто может обеспечить безопасность и благополучие ее семье. Поэтому Лукашенко и стал Батькой.

Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил госнаграды белорусским женщинам.

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи-6

Пока многодетные мамы под аккомпанемент главного Президентского оркестра страны получают заслуженные награды, Татьяна Ковалева под мелодию счастливой семейной жизни хлопочет по дому. У нее пять детей. У детей по две школы, общеобразовательные и музыкальные, секции и кружки. Таковы тонкие струны семейной идиллии. И она тоже достойна вот такого красивого ордена. Но пока документы не успели подать. Не до того. Врач по диплому, мама по призванию.

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи-8

Татьяна Ковалева, многодетная мама:
Возможно, это моя работа, но которая мне нравится. То есть не хочу выходить пока на работу, даже если они вырастут, я бы с удовольствием. Все равно школа, уроки – я всегда мечтала быть педагогом. И здесь я как бы реализуюсь, со всеми уроки делаю, занимаюсь. Даже с дошколятами кучу чего можно сделать. 

– Это такое классическое предназначение женщины, от творца задуманное?
– Ну да, я думаю, что это классика для женщины, но все равно все случаи индивидуальны. У кого-то, мне кажется, есть огонь быть врачом лечащим, для него это все. Но в этом, думаю, нет ничего плохого, если он чувствует, что в этом его счастье.

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи-10

Иконы, книги, игрушки. Вот так выглядит дом, где живет счастье. И еще уважение, готовность к самопожертвованию.

Татьяна Ковалева:
У нас как-то с мужем нет своего личного хобби. То есть чем бы я любила увлекаться, где-то отходила, чем бы он любил отдельно заниматься. Такого нет. Но мы как-то научились вместе с детьми. Нам интересно, и детям, и взрослым. Я очень этому рада. Мы любим путешествовать, все. Каникулы, я уже люблю сорганизовать что-то, придумать. Все, сели в машину – поехали. То есть сочетать это все на самом деле можно, главное, не бояться, наверное.

Президент не раз уже просил, этот год должен стать особо наполненным для наших женщин. Традиционно сотрудники ГАИ, а теперь и спасатели, вышли на улицы с цветами. Креативом цвета хаки удивили военные. Понимая, что красота – убойная сила, женщины Минского гарнизона устроили соревнования по стрельбе. Не глазками, а со спортивного оружия.

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# 8 Марта # Год белорусской женщины # Александр Лукашенко # Брак и семья

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