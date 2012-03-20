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Желаете ли поплавать… с крокодилами?

20 марта 2012 11:21
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Теперь любителям экстрима не нужно пробовать исполнить невероятные трюки, достаточно просто сесть… в клетку. В небольшом городке в ЮАР оборудовали необычный аттракцион: плавание с крокодилами. Желающего помещают в цилиндр из железных прутьев и затем опускают на оговоренное время к аллигаторам. Несмотря на всю привлекательность, забава для прилива адреналина не пользуется большой популярностью. Туристы с удовольствием наблюдают за зрелищем, а вот оказаться в считанных сантиметрах от хищника не рискуют.

# Необычное # Крокодил # Видеофакт # Животные

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