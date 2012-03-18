Прямой эфир

Необычная порода. Песочный кот

18 марта 2012 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фялиса Маргарита - так изящно звучит название этой небольшой по количеству породы. Живет она в очень сухой и горячей местности: пустынях Азии и Африки. Этот вид кошек не был знаком европейцам до 1858, пока его не обнаружил один из французских солдат, исследовавших Северную Сахару. В отличие от домашней кошки, у песочного кота мордочка шире и крупнее уши, для более удобного поиска добычи. А еще эта кошка может пролететь в прыжке расстояние до 60 сантиметров!

Привлекателен не только окрас, но и количество меха. Ведь у песочных он бывает и между когтями, и даже на подушечках. Все это помогает приспособиться животным к жгучему песку и «заметать» свои следы. В половине стран мира запрещена охота на песочную кошку, однако этот вид очень малочислен и до сих пор остается наименее известной породой.

# Необычное # Коты и кошки # Фотофакт # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
14 марта 2012 12:35

Кевин Ричардсон знает язык дикой природы

14 марта 2012 12:16

Крохотный теленок спит в собачьей кроватке!

Машина, позволяющая удаленно кормить питомца
13 марта 2012 13:07

Машина, позволяющая удаленно кормить питомца