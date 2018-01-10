Это золотистый шакал. Новый вид млекопитающих официально зафиксирован в Беларуси

Новости Беларуси. Список млекопитающих Беларуси пополнился новой особью. Золотистого шакала зафиксировали в Брестской области.

Как сообщили в издании «Вечерний Брест», о первом случае обнаружения шакала в Беларуси стало известно в 2011 году. Охотник Николай Карнацевич добыл «странного зверя» в окрестностях д. Томашовка Брестского района.

Для подтверждения появления нового вида нужны его череп, шкура и заспиртованные фрагменты мягких тканей для анализа ДНК. В первый раз от животного осталась только шкура.

Летом 2015 года охотники добыли ещё двух особей похожих на шакала. Получить эти материалы для анализа не удалось.

Осенью 2016 года стало известно об обнаружении выводка шакалов. Следом появилась информация, что одного из детёнышей переехал автомобиль. После анализа ДНК выяснилось, что погибшим животным оказался волк.

Зимой 2017 года в Кобринском районе был пойман зверь. В этот раз все необходимые материалы были заспиртованы и переданы учёным. После анализа ДНК с использованием международных баз данных в официальном списке млекопитающих Беларуси шакал стал 82 видом.

Осенью прошлого года в Минске заметили длиннохвостую неясыть.