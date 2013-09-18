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В Чехии кенгуру обокрал продуктовый магазин

18 сентября 2013 12:55
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Новости Чехии. Необычного вора поймали правоохранители чешского города Пльзень. В момент задержания кенгуру укладывал в свою сумку копчёную курицу. Продукты, которые были повреждены при попытке кражи, пришлось оплатить его владельцам.

iDNES.cz, чешское издание:
Поймано животное было в продовольственном магазине, где набивало свою сумку различными товарами. Особенно кенгуру приглянулись молочные йогурты, сыры, яйца и копченая курица.

Как сообщает местная пресса, этот же кенгуру за прошедшую неделю уже второй раз сбегает из питомника. Во время предыдущего побега животное пряталось в лесу. Тогда его поймали спустя три часа.  

Напомним, в прошлом году владельцы магазина спортивной экипировки одного из горнолыжных курортов Австрии пришли в замешательство при виде необычных посетителей. 80 овец буквально ворвались в торговый зал (смотрите видео). Этот случай далеко не первый на австрийском курорте. В 2011 году магазин спортивной одежды посетила корова. Тогда владелец животного Ганс Шредер оплатил все «покупки», которые успела растоптать или съесть его Лаура.

# Домашние животные # Животные

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