Два белых медвежонка из мюнхенского зоопарка обрели имена

Новости мира. Два белых медвежонка из мюнхенского зоопарка наконец-то обрели имена. В вольер в зоопарке Хеллабрунн, где обитают юные звезды и их мама, поместили соответствующую вывеску с кличками.

Девочку назвали Нела, а мальчика – Нобби. Близнецы родились здесь 9 декабря прошлого года. Около трех недель назад их впервые представили публике. Как водится, они тут же стали местными знаменитостями, и все ждали, когда же, наконец, им дадут имена.

Но зоопарк решил не выбирать клички медвежатам самостоятельно, а найти для них двух «крестных». При этом было условие: имена должны начинаться на букву «Н».

Нела и Нобби – первые для зоопарка Хеллабрунн полярные медвежата, которые родились и растут здесь.

Их мама – восьмилетняя медведица Джованна, а папа – 14-летний Йоги, который сейчас живет в зоопарке Штутгарта, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.