У многодетной семьи дома живет… страус!

Эта семья любит не только детишек, но и животных. В их доме живут кошки, собаки, попугай, ежик и страус с забавной кличкой Клювик. Страусиное яйцо однажды прислали семье в качестве подарка. Глава дома тут же соорудил инкубатор и через несколько дней…. вылупился птенец! Невероятно, но факт! Поэтому после рождения пернатого, силы всей семьи были брошены на уход за малышом. Сегодня Клювик имеет рост почти два метра и обладает прекрасным аппетитом. Несмотря на то, что он Эму, а значит - дикое животное, этот питомец дружелюбен и ласков со своими многочисленными хозяевами.