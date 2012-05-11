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У многодетной семьи дома живет… страус!

11 мая 2012 18:57
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Эта семья любит не только детишек, но и животных. В их доме живут кошки, собаки, попугай, ежик и страус с забавной кличкой Клювик. Страусиное яйцо однажды прислали семье в качестве подарка. Глава дома тут же соорудил инкубатор и через несколько дней…. вылупился птенец! Невероятно, но факт! Поэтому после рождения пернатого, силы всей семьи были брошены на уход за малышом. Сегодня Клювик имеет рост почти два метра и обладает прекрасным аппетитом. Несмотря на то, что он Эму, а значит - дикое животное, этот питомец дружелюбен и ласков со своими многочисленными хозяевами.

# Человек и животные # Фотофакт # Животные

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