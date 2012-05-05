В Лиозненском районе на глазах у всей деревни отстреляли бродячих собак. Под обстрел попали и домашние питомцы

Новости Беларуси. В Лиозненском районе отстреляли собак на глазах у всей деревни. Мероприятие по уничтожению бездомных животных провели среди бела дня. Под массовый отстрел бродячих собак попали и домашние питомцы.

Своего четвероного друга Наталья Николаевна с мужем лишились внезапно. Тарзан прожил с ними 6 лет и успел стать членом семьи. Зачем домашнего питомца застрелили вместе с бездомными животными, пожилые люди до сих пор не понимают.

Наталья Дубровская:

Собака была дворняжка, простая, но она была нам как друг. И вообще все собаки были хорошие. Поубивали всех собак нормальных. Ехали по дороге и стреляли. Какая собака попадется, ту и лупили. Беспредел!

Под массовый отстрел попала половина соседских собак. О своей жестокой акции местных жителей никто не предупреждал.

Местная жительница:

Гляжу – выстрелили. Сперва не увидела в кого, гляжу – собака побежала. И они второй раз выстрелили. И как раз тут женщина шла рядышком. Я начала кричать, но от них ноль внимания.

«Склони ружье перед красотой» – гласит вывеска в центре сельсовета. Но почему-то местные власти своему же призыву не следуют, если среди белого дня они приказали поднять ружья на домашних любимцев сельчан.

Председатель сельисполкома утверждает: действовала в интересах безопасности самих людей. Бездомных собак в округе развелось немало. Были случаи, что и кусали сельчан. Однако документы с просьбой уничтожить «бесхозных» животных председатель не предоставила. Но акцию все же провели на всякий случай и в этой деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Иванова, председатель Крынковского сельского исполкома:

Просто так мы отстрел собак не производим. Этим занимается у нас ЖКХ. Только по заявлению граждан. Поступает заявление, они дают распоряжение и специальные люди занимаются этим.

Исполнитель неприятной процедуры – райкомхоз – признает: есть и более гуманные способы (отлов животных или временное изолирование). Они требуют больше средств, времени и внимания. Здесь же разбираться, какая собака домашняя, какая – нет, очевидно, тоже не захотели. Как и предупредить деревню о мероприятии.

Алексей Тарасов, заместитель директора производственного участка ЖКХ Лиозненского района:

Объявления мы пробовали раньше. Недобросовестные хозяева на это время привяжут, а потом снова отпускают животных. Я не вижу смысла давать объявление.

Семья Дубровских завела нового щенка – в деревне без собаки никак. Теперь переживают за своего питомца. На что местные власти дают совет: покрепче привязывать домашних собак.