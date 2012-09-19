Кошка-клептоманка украла 100 вещей за 1,5 года у разных жителей и принесла все в дом, хозяйка в шоке

«Опасная Дениз» - так прозвали кошку, которая прославилась кражей более 100 предметов из дворов жителей города Лутон в Англии, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

За 1,5 года кошка-воровка принесла в дом Лесли Ньюман множество предметов разных габаритов. Среди них не только десятки пар носков и перчаток, но и тапочки, туфли, мужские рубашки и шорты, кардиганы, детские игрушки и различные кухонные принадлежности.

Лесли Ньюман, хозяйка кошки:

Все началось с носков и обычной бумаги, но постепенно масштабы стали увеличиваться.

Самым большим «призом» кошки-воровки стало банное полотенце, которое, по словам очевидцев, Дениз тащила через весь город. А вот самый дорогой улов - дизайнерский пуловер.

С каждой неделей число принесенных предметов росло. Причем, парные вещи Дениз всегда приносила поштучно. В доме появлялся один сандаль, а через некоторое время второй из этой пары.

В городок Лутон «Опасную Дениз» знают все, также как и адрес, по которому пропавшие вещи можно найти. Под «добычу» Дениз Лесли Ньюман даже отвела два больших ящика.

Лесли Ньюман:

Она принесла в дом много вещей. Поэтому я стала собирать все в коробки и, по возможности, разыскивать хозяев, сообщать знакомым о сложившейся ситуации.

Я никогда не препятствовала поведению Дениз: пусть она лучше приносит вещи, чем мертвых животных. Моя кошка думает, наверное, что это добыча.

Учёные постоянно пытаются объяснить такое поведение кошек.

Викки Холлс, кошачий бихевиорист:

Существует очень много различных теорий о том, почему кошки воруют, но я думаю, что причина кроется в основном инстинкте этого животного - в охоте. Их интересуют не сами предметы как таковые, а процесс добычи: сложность, тяжесть, расстояние.

Еще одна теория отвечает на вопрос, почему кошки приносят одни и те же предметы. Дело в том, что у животных, как и у людей, есть свои вкусовые пристрастия. Если кошке нравится текстура, поверхность, то похожие предметы она будет приносить снова и снова. Отучить кошку от этого невозможно.

В целом, такое поведение животных можно назвать термином «охотоголизм».

Напрашивается аналогия с «шопоголизмом» у людей. Вот только кошки, к зависти людской, не платят за свои пристрастия.