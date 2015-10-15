Ради рекорда курицу заставили вести блог в Twitter

Новости Австралии. Тысячи пользователей социальной сети Twitter следят за жизнью курицы Бетти.

Многие ждут не дождутся, когда же птица напечатает слово, понятное англоязычным читателям.

Необычную рекламную кампанию запустила австралийская сеть, специализирующаяся на блюдах из курятины. Согласно заявлению компании, Бетти попытается установить мировой рекорд, став первой в мире курицей, которой удалось опубликовать в Twitter понятное для читателей слово. Время еще есть: на выполнение задания отведен срок до 30 октября.

В настоящий момент большинство твитов Бети представляют собой бессмысленный набор символов.

Отметим, аккаунты животных набирают популярность в социальных сетях. И многие коммерчески успешны. Напомним, в прошлом году одно из самых знаменитых животных на планете заработало для своего хозяина три миллиона евро. Это Шупетт – любимица модельера Карла Лагерфельда.