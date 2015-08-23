Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт

Новости Великобритании. На неделе еще одна кошка стала настоящей знаменитостью в социальной сети. Ее фотографии нравятся тысячам пользователей Instagram, а популярности могут позавидовать многие знаменитости.
Кошка Локи живет в Великобритании.
Новости Великобритании. На неделе еще одна кошка стала настоящей знаменитостью в социальной сети. Ее фотографии нравятся тысячам пользователей Instagram, а популярности могут позавидовать многие знаменитости.
Кошка Локи живет в Великобритании.
Она получила прозвище Вампир из-за торчащих наружу клыков. «Нахмуренные» брови дополняют образ.
Хозяйка Локи называет своего питомца «маленьким исчадием ада», в шутку конечно.
Кит, хозяйка Локи:
Владельцы приюта, откуда я взяла кошку, ничего не сказали мне об особенностях ее организма и происхождении. Это было обычное дворовое животное, чистое, опрятное, с прекрасным здоровьем.
За жизнью Локи следят более 40 тысяч подписчиков. Кроме того, в Великобритании набирают популярность майки, сумки и даже халаты с изображением Локи.
Отметим, аккаунты животных – одни из самых популярных в Instagram. Действительно многие из них коммерчески успешны. Напомним, в прошлом году одно из самых знаменитых животных на планете заработало для своего хозяина три миллиона евро. Это Шупетт – любимица модельера Карла Лагерфельда.
Карл Лагерфельд о том, зачем его кошке личный самолет в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».