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Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт

23 августа 2015 17:49
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Новости Великобритании. На неделе еще одна кошка стала настоящей знаменитостью в социальной сети. Ее фотографии нравятся тысячам пользователей Instagram, а популярности могут позавидовать многие знаменитости.

Кошка Локи живет в Великобритании.

Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт -1

Она получила прозвище Вампир из-за торчащих наружу клыков. «Нахмуренные» брови дополняют образ.

Хозяйка Локи называет своего питомца «маленьким исчадием ада», в шутку конечно.

Кит, хозяйка Локи:
Владельцы приюта, откуда я взяла кошку, ничего не сказали мне об особенностях ее организма и происхождении. Это было обычное дворовое животное, чистое, опрятное, с прекрасным здоровьем.

Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт -4

За жизнью Локи следят более 40 тысяч подписчиков. Кроме того, в Великобритании набирают популярность майки, сумки и даже халаты с изображением Локи.

Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт -7

Отметим, аккаунты животных – одни из самых популярных в Instagram. Действительно многие из них коммерчески успешны. Напомним, в прошлом году одно из самых знаменитых животных на планете заработало для своего хозяина три миллиона евро. Это Шупетт – любимица модельера Карла Лагерфельда.

Карл Лагерфельд о том, зачем его кошке личный самолет в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Коты и кошки # Фотофакт # Животные

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