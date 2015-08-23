Новой звездой Instagram стала кошка-вампир – фотофакт

Новости Великобритании. На неделе еще одна кошка стала настоящей знаменитостью в социальной сети. Ее фотографии нравятся тысячам пользователей Instagram, а популярности могут позавидовать многие знаменитости. Кошка Локи живет в Великобритании.

Она получила прозвище Вампир из-за торчащих наружу клыков. «Нахмуренные» брови дополняют образ. Хозяйка Локи называет своего питомца «маленьким исчадием ада», в шутку конечно. Кит, хозяйка Локи:

Владельцы приюта, откуда я взяла кошку, ничего не сказали мне об особенностях ее организма и происхождении. Это было обычное дворовое животное, чистое, опрятное, с прекрасным здоровьем.

За жизнью Локи следят более 40 тысяч подписчиков. Кроме того, в Великобритании набирают популярность майки, сумки и даже халаты с изображением Локи.