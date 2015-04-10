Австралийские шимпанзе получили приятные подарки к Пасхе

Новости Австралии. Группа шимпанзе из зоопарка Таронга в Сиднее (Австралия) в преддверии Пасхи получила подарки – 30 больших пасхальных яиц из папье-маше, заполненных попкорном и изюмом.

Сотрудники зоопарка приложили много усилий для разработки яиц, которые стали своеобразной головоломкой для шимпанзе. Они спрятали подарки в разных местах, где животные должны были их найти, открыть и, наконец, насладиться угощением.