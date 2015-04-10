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Австралийские шимпанзе получили приятные подарки к Пасхе

10 апреля 2015 20:38
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Новости Австралии. Группа шимпанзе из зоопарка Таронга в Сиднее (Австралия) в преддверии Пасхи получила подарки – 30 больших пасхальных яиц из папье-маше, заполненных попкорном и изюмом.

Австралийские шимпанзе получили приятные подарки к Пасхе-1

Сотрудники зоопарка приложили много усилий для разработки яиц, которые стали своеобразной головоломкой для шимпанзе. Они спрятали подарки в разных местах, где животные должны были их найти, открыть и, наконец, насладиться угощением.

Австралийские шимпанзе получили приятные подарки к Пасхе-4

Сюзи Леон, смотритель зоопарка:

Мы называем этот тип восприятия новых знаний “обогащением”, ведь животные узнают что-то новое и интересное. Это в какой-то степени испытание для них, это заставляет их думать.

Всего в зоопарке Таронга проживает 19 шимпанзе.

Австралийские шимпанзе получили приятные подарки к Пасхе-7

# Зоопарк # Фотофакт # Животные

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