1 июня Всемирный день молока: что нужно знать о профессиональном празднике бурёнок и «молочном вопросе»?

1 июня, Всемирный день молока можно считать профессиональным праздником этих очаровательных бурёнок.

Бригадир Елена Александровна признаётся, что за годы работы между ней и подопечными тесная связь. Каждую корову женщина знает поименно.

В среднем за свою жизнь корова способна дать более 200 тыс. стаканов молока. Приятное на вкус, оно содержит массу полезных ферментов, способных поддержать здоровье человека.

Человек употребляет молоко на протяжении нескольких тысячелетий. Однако стоит помнить, что может случаться непереносимость этого продукта. При употреблении молока следует учитывать индивидуальные особенности организма.

Качество молока во многом зависит от корма, состояния здоровья животного и коммуникативного фактора. Удивительно, но коровы нуждаются в общении. Они с лёгкостью запоминают человеческие лица. Отзываются на клички. Любят, когда их гладят.

Ученые доказали, что коровы способны различать магнитное поле земли и располагаться вдоль его силовых линий. Кроме того, чувство времени бурёнок очень хорошо развито.