В Украине живодер напоил кота одеколоном и отрубил ему голову

Новости Украины. К участковому инспектору Липоводолинского райотдела милиции обратилась девушка и рассказала историю, которая произошла у неё на глазах.

Как сообщает УНИАН, к жителю одного из сёл района приехали друзья. В разгар веселья в комнату зашёл кот. Один из гостей предложил испытать действие одеколона на животном. Друзья согласились и залили одеколон в пасть коту.

Евгения Думчикова, сотрудница пресс-службы УМВД Укрины в Сумской области:

Когда кот, вырвавшись, выскочил во двор, один из парней, 17-летний, бросился в погоню и избил животное ногами. А затем взял топор и отрубил едва живому коту голову. Двое друзей парня наблюдали за происходящим, продолжая веселиться. «Поиграв» немного в футбол трупом животного, подростки зарыли его в сарае.

В отношении 17-летнего садиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). В отношении двух других парней проводятся следственные действия на причастность к преступлению. Если суд признает их вину, то ближайшие полгода парни проведут в тюрьме.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными – практика мировая. Такое наказание существует в России, Украине, Австрии, Испании, Италии, Франции и десятке других стран. Например, в Латвии за издевательство над четвероногим виновный может получить до 4 лет лишения свободы. А колоссальные штрафы приходится выплачивать даже за неправильное содержание животных.

В Беларуси уголовной ответственности за жестокое обращение с животными пока нет. Максимальное наказание – штраф 30 базовых величин или административный арест. До суда такие случаи доходят крайне редко. Административный арест 15 суток – такое решение 12 сентября вынес суд Заводского района Минска в отношении молодого человека, который отрезал голову своей собаке. Добермана по кличке Эйс молодой человек взял из приемника для бездомных животных. Пёс элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа. О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой.