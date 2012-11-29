Жестокое обращение с животными: что делать с нерадивыми хозяевами?

Задушил соседского кота — повод, чтобы попасть за решетку? Законопроект об обращении с животными отозван из-за предложения ввести уголовную ответственность за издевательства над братьями нашими меньшими. Так кто не готов: мы отвечать за свои поступки или законодательство предусматривать адекватное наказание? Четвероногие в дискуссии за себя не заступятся, а вот мы с вами - поговорим. Меня зовут Ольга Петрашевская.

Многострадальный законопроект «Об обращении с животными» был принят Палатой представителей Национального собрания в первом чтении ровно год назад. Документ, в частности, предусматривал обязательное чипирование, коснулись проблем отлова, деятельности приютов. А вот нормы, предусматривающие уголовную ответственность за жестокое обращение, были включены в подготовку законопроекта ко второму чтению. И вот — как говорится, «кина» не будет. Против таких новшеств накануне выступила Генпрокуратура. Они там что, не любят животных?

Владимир Хомич, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Это инициирует определенную систему и увеличит количество осуждаемых в республике лиц примерно на две тысячи человек. Я не хотел бы этого делать. Давайте ограничимся административной ответственностью, увеличим штраф.

Порассуждать на эту тему более предметно представитель Научно-практического центра Генпрокуратуры отказался. Дескать, вопрос не столь насущный. Интересно, есть ли у него дома котик или собачка? Доводы противников введения уголовки — обращения от защитников четвероногих в большинстве случаев написаны будто под диктовку. Да и, в конце концов, — чем еще плотнее заселять колонии, разумнее увеличить штраф в несколько раз.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях Статья 15.45:

Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Между тем, в случае ужесточения ответственности автоматически возникает масса дополнительных вопросов. И самый главный — что считать тем самым жестоким обращением и как это доказывать? К примеру, в квартире вашего соседа каждый вечер во всех тональностях скулит стаффорд. Собаку, может, и бьют, но откуда брать факты? Записывать вой на мобильник? Глупо. Вызвать милицию? А основания где? Для уголовного дела нужны доказательства. А надеяться, что горе-собаковод станет ни за что лупить своего пса при свидетелях — нелепо как минимум. И опять же — держать Шарика на цепи в пять сантиметров — преступление, а в 10? Наконец, где эти грани закона, если тебе приходится защищаться от злобного пса? Очевидно, что систему придется прорабатывать до мельчайших нюансов, а на это потребуются и время, и ресурс, и деньги.

С другой же стороны, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными — практика мировая. Такое наказание существует в России, Украине, Австрии, Испании, Италии, Франции и десятке других стран. Например, в Латвии за издевательство над четвероногим виновный может получить до 4 лет лишения свободы. А колоссальные штрафы приходится выплачивать даже за неправильное содержание животных.

К сожалению, аргументы ЗА введение уголовки за жестокое обращение с животными в Беларуси основаны на конкретных примерах. Дело о покалеченных бакланах. Помните, когда работник рыбхоза отрезал клювы несчастным птенцам? Заплатил штраф, а птицы погибли. Или жуткий случай в Минске — его обсуждали совсем недавно — молодой садист отрезал голову своему доберману. И что же? Приговор суда — 15 суток.

Наталья Белянова, председатель зоозащитной организации:

Это же человек сейчас сам в Интернете смеется над наказанием. Сразу после суда он сразу разместил в социальной сети насмешки над законодательством и о том, что он хочет еще. Да и опять же далеко за примером ходить не надо. В соседнем доме регулярно выпадали с пятого этажа коты или щенки, которых приносил в дом ребенок. Ни разу никто там не был привлечен за жестокое обращение с животными.

Вопрос, конечно, спорный. Не останавливают же уголовная ответственность и многолетние сроки, скажем, убийц или насильников. Но ведь и спускать поводок безнаказанности можно едва ли. А то как получается? Устроил экзекуцию, замучил несчастное существо до смерти — и свободен? В буквальном смысле. Впрочем, бездумное копирование зарубежных законов, пожалуй, тоже не выход. Изменения нужно разрабатывать применительно именно к нашей стране. Учитывая и менталитет, и условия содержания животных, и уважение всех сторон. А вот о нем — об уважении жизни— братья наши меньшие явно знают не хуже, а, в частных случаях, возможно, и лучше, чем люди. Несколько дней назад в Украине собака по сути спасла малыша, которого в лесу на холоде бросила родная мать. Учуяла, сумела привести хозяина — ребенка спасли. По словам медиков, еще несколько часов — и двухлетний мальчик бы не выжил. Если бы не человеческий или животный инстинкт.

Всего доброго!