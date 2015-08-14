Кот Вельвет из Орегона признан самым старым в мире

Он живет в сельской местности, и большую часть времени проводит на улице.

Новости США. 26-летний кот по кличке Вельвет из американского штата Орегон признан представителями Книги рекордов Гиннеса самым старым котом в мире.

Вельвет родился 1 августа 1989 года, а его хозяйке Эшли Рид Окуре, когда она выбрала самого милого котенка из выводка, было всего семь лет.

По словам Эшли, ее любимец тот еще гурман: он обожает сыр чеддер.

Вельвет получил титул самого старого кота из ныне живущих на Земле после смерти своей предшественницы – кошки Тиффани II, умершей в возрасте 27 лет, два месяца и 20 дней.

А рекордсменкой среди кошачьих долгожителей считается кошка Крим Пафф из Техаса, прожившая 38 лет и 3 дня. Она умерла в 2005 году.

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Казалось бы фантастика, а нет, если речь идет о собаке из Калифорнии. Она преодолела это расстояние на передних лапах. Причем, по словам хозяйки, для Конжо это привычный способ передвижения, который она освоила, еще будучи щенком. Рекорды четвероногих на фото и видео здесь.