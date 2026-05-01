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Новости по тегу #Ольга Володько

В чем разница между одаренностью, талантом и гениальностью – рассказала психолог
01 мая 2026 15:54

В чем разница между одаренностью, талантом и гениальностью – рассказала психолог

Истории о «женской логике» – это правда или всего лишь стереотип? Эксперты развеяли мифы
13 декабря 2024 15:57

Истории о «женской логике» – это правда или всего лишь стереотип? Эксперты развеяли мифы

«Это и бережёт хозяйскую мебель, и красиво смотрится в интерьере». Белорусы создают креативные домики для котов из экоматериалов
17 ноября 2020 11:56

«Это и бережёт хозяйскую мебель, и красиво смотрится в интерьере». Белорусы создают креативные домики для котов из экоматериалов