Новости по тегу #Ольга Володько

Талант или одаренность – это некая предрасположенность человека к одному виду деятельности либо нескольким видам деятельности. Гениальный способен создавать что-то новое.
Если верить мифам, то дамы в большинстве своем абсолютно не разбираются в технике, редко прислушиваются к голосу разума, зато способны делать из мухи слона и передергивать смысл сказанного.
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