Звезды белорусской эстрады дадут благотворительный концерт в память умерших от СПИДа

Перед зрителями выступят Александр Патлис, дуэт «Александра и Константин», Ольга Барабанщикова, Дядя Ваня, группа «Дали» и другие. Любой желающий может присоединиться к тем, кто наденет красную ленточку, — символ памяти и жизни.
Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается во всем мире 16 мая. Она является частью информационной кампании «Красная линия. Остановим СПИД вместе!» (стартует в Беларуси в рамках реализуемого ПРООН и Минздравом гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»).
Организатор акции — Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Информационная кампания Программы развития ООН и Министерства здравоохранения Беларуси «Красная линия. Остановим СПИД вместе!» направлена на информирование населения о проблеме СПИДа и сохранение своего здоровья и близких; популяризацию семейных ценностей как защиты от СПИДа; формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.Впервые День памяти умерших от СПИДа был проведен в 1983 году в Сан-Франциско группой людей, лично затронутых и глубоко озабоченных проблемой СПИДа. В то время число умерших составляло несколько тысяч человек. С тех пор в третье воскресенье мая миллионы людей во всех странах мира организуют мероприятия, чтобы вспомнить ушедших от нас и дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться взрослого и ребенка, мужчины и женщины, богатого и бедного, независимо от расовой принадлежности и вероисповедания. Сегодня люди с ВИЧ-положительным и ВИЧ-отрицательным статусом осознают себя одним целым в стремлении защитить наш мир от эпидемии ВИЧ-инфекции, сообщает БЕЛТА.