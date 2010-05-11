Звезды белорусской эстрады дадут благотворительный концерт в память умерших от СПИДа

Благотворительный концерт, посвященный памяти умерших от СПИДа, состоится 15 мая в Минске у центрального входа в парк Горького.

Перед зрителями выступят Александр Патлис, дуэт «Александра и Константин», Ольга Барабанщикова, Дядя Ваня, группа «Дали» и другие. Любой желающий может присоединиться к тем, кто наденет красную ленточку, — символ памяти и жизни.

Акция приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается во всем мире 16 мая. Она является частью информационной кампании «Красная линия. Остановим СПИД вместе!» (стартует в Беларуси в рамках реализуемого ПРООН и Минздравом гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией «Обеспечение всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»).

Организатор акции — Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Информационная кампания Программы развития ООН и Министерства здравоохранения Беларуси «Красная линия. Остановим СПИД вместе!» направлена на информирование населения о проблеме СПИДа и сохранение своего здоровья и близких; популяризацию семейных ценностей как защиты от СПИДа; формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.