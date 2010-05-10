Общее число случаев ВИЧ-инфекции в Беларуси превысило 11 тыс.

В Беларуси на 1 мая нынешнего года общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 11 тыс. 44 (отсчет ведется с 1987 года, когда диагноз ВИЧ был поставлен первому пациенту).

Показатель ВИЧ-инфицированности населения в республике возрос до 95,3 на 100 тыс. жителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе профилактики ВИЧ/СПИДа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Преобладающее число ВИЧ-инфицированных - молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количество случаев в этой возрастной группе составляет 7 тыс. 279 (доля в структуре ВИЧ-инфицированных 65,9%). Вместе с тем в структуре ВИЧ-инфицированных снижается удельный вес юношей и девушек в возрасте 15-19 лет. Так, если в 1996 году этот показатель был 24,5%, то в январе-апреле 2010 года - 1,7% (в январе-апреле 2009-го - 2,9%).



По кумулятивным данным, основной путь передачи инфекции - инъекционное введение наркотических веществ (51,7%). Однако в последние годы возрастает количество людей, инфицирование которых происходит в результате сексуальных контактов (в 2005-м - 57,2%, в 2007-м - 66,8%, в 2008-м - 75%, в 2009 году половым путем инфицировались 77,6%). За 4 месяца 2010 года доля людей, инфицирование которых произошло при гетеросексуальных контактах, составила 74,6% (207 человек).



Удельный вес женщин в числе ВИЧ-инфицированных увеличился до 37,7%, а за 4 месяца 2010 года этот показатель составил 47,5%. От ВИЧ-инфицированных матерей с 1987 года родились 1 тыс. 590 детей. Диагноз "ВИЧ-инфекция" подтвержден 159 детям, из них 8 умерли. Всего в Беларуси зарегистрировано 173 случая ВИЧ-инфекции среди детей в возрастной группе до 14 лет.

