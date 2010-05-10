Операции с лазером – наиболее перспективное направление в лечении варикоза

Операции на больных венах теперь менее болезненны и уже через несколько дней пациент может вернуться к привычному образу жизни.

В 6 минской клинике проходят операции по особой современной технологии. На столе -пациентка с варикозным расширением вен. Но в руках у хирурга не только скальпель, но и лазерный световод.

Оперирует - завотделением Николай Сивец. Такие операции выполняют у нас недавно, но уже активно вытесняют обычные.

Николай Сивец, заведующий хирургическим отделением 6-ой клинической больницы Минска:

Операция не может быть без разрезов. Они должны быть, это я говорю, чтобы люди не заблуждались. Но лазер значительно помогает.

Небольших разрезов, хоть и не избежать, но сама операция менее травматична для пациента, чем раньше. Здесь вены не удаляются. На них изнутри воздействует лазер.

Этот метод лечения совершил настоящий переворот во флебологии. Лазер в умелых руках хирурга может помочь даже в самых запущенных случаях. Это считается наиболее перспективным направлением в лечении варикоза. Метод уже получил распространение в лучших клиниках мира и теперь доступен и белорусам.

Виктор Гурко, главный врач 6-ой клинической больницы Минска:

Особенно в год качества хотелось бы больше выполнять операций таким щадящим образом. Это эндоскопические и лазерные операции. Они дают нам возможность при максимальном оказании медицинской помощи наносить минимальную болевую травму. Тем самым сокращаются сроки пребывания больных в стационаре.

Николай Сивец, заведующий хирургическим отделением 6-ой клинической больницы Минска:

Эта операция имеет большое будущее и при техническом оснащении в скором будущем, предвижу, она займет основное место при хирургических вмешательствах по поводу варикозной болезни.

Именно за такими операциями, по мнению врачей — будущее медицины. Всего через два-три дня пациентку уже выпишут из больницы. Плюс для женщины — она очень быстро вернётся к семье и работе. Плюс для клиники — место в стационаре сможет занять кто-то другой, кому также нужна помощь.

Алеся Высоцкая. Евгений Левковец, телекомпания. СТВ.