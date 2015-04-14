Затяжные праздники могут привести к ожирению и нарушению метаболизма

Новости США. Блаженство под солнцем, смена обстановки... В праздниках есть что-то, что побуждает нас чрезмерно баловать себя, не задумываясь о том, что мы можем испортить свою талию. Но употребление большего количества жирной пищи, чем обычно, в течение пяти дней может иметь более продолжительный эффект, чем мы думаем. Более того, он продолжается даже после того, как мы возвращаемся к нашим обычным привычкам в еде, показало исследование, опубликованное Daily Mail. «Пиры» могут привести к увеличению веса, ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Мэтт Халвэр, доктор, проводивший исследование в США: Большинство людей полагают, что они могут наслаждаться жирной пищей несколько дней, и им это сойдет с рук. Но всего через пять дней мышцы вашего тела начинают протестовать. Исследование показывает, что наш организм может резко реагировать на изменения в рационе в течение более короткого срока, чем мы считали раньше. Пяти дней излишеств в еде достаточно, чтобы нарушить обмен веществ, говорится в исследовании. Ухудшается способность перерабатывать пищу эффективно даже тогда, когда мы возвращаемся к здоровым продуктам. Добровольцам, которые ели пищу с высоким содержанием жиров в течение пяти дней, было труднее перерабатывать сахар после окончания эксперимента. Переработка сахара в мышцах является одним из основных путей поглощения организмом калорий. Доктор Мэтт Халвер, из Вирджинского технического колледжа сельского хозяйства и науки о жизни: Существует множество ситуаций, когда мы едим жирную пищу несколько дней подряд, будь то отпуск, каникулы или праздники. Но такой рацион с высоким содержанием жиров может изменить нормальный обмен веществ человека за очень короткий промежуток времени.