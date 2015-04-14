Затяжные праздники могут привести к ожирению и нарушению метаболизма
Новости США. Блаженство под солнцем, смена обстановки... В праздниках есть что-то, что побуждает нас чрезмерно баловать себя, не задумываясь о том, что мы можем испортить свою талию.
Но употребление большего количества жирной пищи, чем обычно, в течение пяти дней может иметь более продолжительный эффект, чем мы думаем. Более того, он продолжается даже после того, как мы возвращаемся к нашим обычным привычкам в еде, показало исследование, опубликованное Daily Mail.
«Пиры» могут привести к увеличению веса, ожирению и другим проблемам со здоровьем.
Мэтт Халвэр, доктор, проводивший исследование в США:
Большинство людей полагают, что они могут наслаждаться жирной пищей несколько дней, и им это сойдет с рук. Но всего через пять дней мышцы вашего тела начинают протестовать. Исследование показывает, что наш организм может резко реагировать на изменения в рационе в течение более короткого срока, чем мы считали раньше.
Пяти дней излишеств в еде достаточно, чтобы нарушить обмен веществ, говорится в исследовании. Ухудшается способность перерабатывать пищу эффективно даже тогда, когда мы возвращаемся к здоровым продуктам.
Добровольцам, которые ели пищу с высоким содержанием жиров в течение пяти дней, было труднее перерабатывать сахар после окончания эксперимента. Переработка сахара в мышцах является одним из основных путей поглощения организмом калорий.
Доктор Мэтт Халвер, из Вирджинского технического колледжа сельского хозяйства и науки о жизни:
Существует множество ситуаций, когда мы едим жирную пищу несколько дней подряд, будь то отпуск, каникулы или праздники. Но такой рацион с высоким содержанием жиров может изменить нормальный обмен веществ человека за очень короткий промежуток времени.
В ходе исследования, которое было опубликовано в журнале Obesity (Ожирение), здоровые студенты питались продуктами, нагруженными жирами, в том числе колбасами, макаронами, сыром и другими продуктами с добавлением масла.
В нормальный рацион входит примерно 30 % жира, но студенты потребляли 55 %. Они получали такое же количество калорий, как и до исследования, но извлекали их больше из жиров.
Д-р Халвер обнаружил, что способность мышц проводить окисление глюкозы была нарушена после пяти дней употребления продуктов с высоким содержанием жиров. После приема пищи наши мышцы расщепляют глюкозу путем ее окисления для выработки энергии или сохраняют для последующего использования.
Хотя ни один из студентов не набрал вес или не подал признаков нездоровья в ходе исследования, д-р Халвер в настоящее время изучает, как подобные изменения в мышцах влияют на организм в долгосрочной перспективе, и как быстро процесс может обратиться вспять.