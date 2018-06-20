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«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов

20 июня 2018 18:01
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Когда биологическая оптика уходит в расфокус и сбиваются прицелы.

Когда твоё здоровье подводит черту под гигантскими «Ш и Б».

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-1

А жизнь – сплошной вернисаж в стиле пуантилизма, где пиксели едва слагают паззл действительности. Тогда наступает время добавить красок и произвести корректировку индивидуальных настроек. Чтобы для каждого, кто потерял качественное зрительное восприятие, произошло настоящее переформатирование и картинки перед глазами стали в высоком разрешение.

Эдакое персональное HD.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-4

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире около 253 миллионов человек страдают от нарушений зрения, из которых 36 миллионов поражены слепотой. 81% людей, страдающих слепотой, входят в возрастную группу 50 лет и старше.

80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить.

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-7

Экватор, отделяющий жизнь до и после.

15 минут под лазером и пациент мгновенно обретает чёткий взгляд.

Никаких рисков, ведь в истории такого способа коррекции зрения нет ни одной клинической неудачи, когда человек слепнет. Хоть и в медицине хватает суеверий, но здесь гарантия – 100%.  Зрение улучшается до заветной единицы, впрочем, встречаются случаи, когда глаз становится ещё зорче.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-10

Лазерная коррекция — самый популярный способ исправления близорукости, дальнозоркости, астигматизма. К такому хирургическому вмешательству более 3 миллионов жителей земного шара прибегают ежегодно. Первый шаг к лазерной коррекции зрения был сделан испанским офтальмологом из Колумбии Хосе Барракером.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-13

Впервые же в мире процедура лазерной коррекции зрения была осуществлена группой врачей в 1988 году в Новосибирске.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-16

И вот спустя десять лет после мировой премьеры, передовые технологии коррекции приходят в Минск. Летопись «Оптимеда», как раз, началась два десятилетия назад.

Это – первый офтальмологический центр в Беларуси, где провели лазерную коррекцию.

За это время в книге отзывов клиники появились тысячи отзывов, кстати, написанных уже без очков.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-19

Сергей Поляченков, главный врач клиники восстановления зрения «Оптимед»:
«Оптимед» начинал с лазерной коррекции. Это – высокотехнологичная операция, которая молодым людям с близорукостью и дальнозоркостью позволяет снять очки и в ближайшее время ими не пользоваться.

У нас есть пациенты, которых мы оперировали и 15 лет назад, и 19.

Которые сейчас достигли вершин и финансовых, и карьерного роста. Эти люди до сих пор с нами контактируют и не жалуются на зрение. 

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-22

Лазерная методика коррекции до сих пор в ТОПе самых популярных операций в «Оптимеде», но здесь шагают по пути развития соразмерно мировым медицинским тенденциям. Внедряются и другие технологии.

Перечень офтальмологической помощи постоянно расширяется.

Сергей Поляченков:
Сам алгоритм медицинской помощи был настроен на то, чтобы обеспечить максимальную удовлетворённость наших пациентов. Иногда даже в ущерб нашим финансовым интересам. Такой настрой, такая политика сохраняется в «Оптимеде» до сих пор.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-25

В «Оптимеде» можно решить любую глазную проблему.

Здесь оказывают весь спектр офтальмологических услуг – от современной многопараметровой диагностики до сложного хирургического вмешательства. Без долгого перечисления сказать проще: всё, что позволено белорусским законодательством для частных медцентров, здесь внедрено и работает. Что касается возраста пациентов, то и здесь нет ограничений – от так называемого 0+ (то есть грудничков) до клиентов «золотой поры».

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-28

Детский приём проводится в непринуждённой форме, также, что немаловажно в работе с такими пациентами, проводится консультация родителей, иногда с психолого-воспитательным уклоном. Детская офтальмология рекомендует: в возрасте до 3-х лет ребёнку необходимо проходить осмотр каждые 6 месяцев, а затем, при отсутствии патологии, – 1 раз в год.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-31

Если малыш развивается соответственно возрасту, то полная проверка уровня зрения должна быть проведена в 2,5-3 года, когда малыш понятно говорит и называет указанные объекты в виде изображений игрушек.

Гаджетынастоящие современные убийцы детских глаз.

В эпоху тотальной цифровизации малыши, едва не с пелёнок, окружены разными приборами.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-34

Между тем, офтальмологи рекомендуют первые планшеты и телефоны давать ребёнку после 6 лет. Причём, детям до 12 лет лучше пользоваться такой техникой не больше часа, желательно, с разгрузочными для зрения перерывами по 15 минут. Чаще всего в списке детских диагнозов – близорукость, дальнозоркость и косоглазие, встречаются и инфекционные заболевания.    

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-37

Рита Илькевич, детский врач-офтальмолог клиники восстановления зрения «Оптимед»:
Детские глазные болезни сейчас очень активизировались. Именно в плане нарушений рефракции.

Это связано с нашим образом жизни.

Это наши гаджеты, наше стремление за новыми знаниями, и стремление это бесконечно. И роль родителей – ни общество, ни учителя не оценивают, как данный ребёнок переносит все эти нагрузки, справляется ли он с ними.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-40

И первыми страдают обычно глазки.

Дети проходят полный диагностический осмотр. Ставится диагноз и назначается коррекция. Коррекция – это, чаще всего, очки, контактные линзы и лечение аппаратное.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-43

В «Оптимед» обращались даже долгожители – 100-летние пенсионеры. Из медицинских карт здесь вычёркивают в анамнезе такие диагнозы, как катаракта, глаукома, косоглазие. Более, чем 100 клиентам в год (и это хорошая цифра) проводят микрохирургическое вмешательство на сетчатке глаза.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-46

Такая высокоточная процедура сродни высшему медицинскому пилотажу. В целом, за год в центре проводится порядка 7 тысяч операций, львиная доля приходится на заболевание «катаракта». И это – настоящая жемчужина хирургии, когда результата не дожидаются месяцами, а он в прямом смысле очевиден. Фантастика буквально за 10 минут – незрячий пациент снова в реальном фокусе событий.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-49

Катаракта глаза – одно из самых распространённых заболеваний в офтальмологии и одна из самых частых причин слепоты в мире. Катаракта – помутнение хрусталика, из-за которого теряется способность чётко и ясно видеть. Уже после 40 лет у каждого шестого человека имеется оптическое уплотнение хрусталика, после 80 лет данного заболевания не удаётся избежать практически никому.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-52

Сергей Поляченков:
Количество операций по поводу катаракты у нас каждый год постепенно увеличивается. Это говорит о том, что белорусские и иностранные пациенты всё более доверяют медицинскому центру «Оптимед». Что касается такой сложной операции, как витреальная хирургия, хирургия по поводу отслойки сетчатки, макулярных разрывов, то каждый год число пациентов примерно на 10-12% у нас увеличивается.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-55

В этом году «Оптимед» стал первопроходцем в белорусской офтальмологии, здесь впервые провели лазерное удаление катаракты. Традиционно борются с этой проблемой хирурги скальпелем и другими механическими средствами. Но теперь врачи «Оптимеда» перешли на более щадящий режим – практически бесконтактное выполнение важных этапов фемтосекундным лазером.

Таким образом, травматическое вмешательство в очи совершенно минимизировано.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-58

Сергей Поляченков:
Мы первые в Беларуси внедрили эту методику. 

У нас – одна из лучших систем для хирургии катаракты лазерным способом.

Эта хирургия обеспечивает ещё большую точность, можно сказать, прецизионность нашей услуги, когда мы уже можем гарантировать, что тот результат, который мы запланировали, он будет практически стопроцентно достигнут. 

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-61

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

«Оптимед» ещё на своей медицинской заре позиционировался, как одна из клиник в СНГ, где используются последние офтальмологические технические разработки и внедряются прогрессивные методы и технологии.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-64

Центр восстановления зрения оснащён передовым оборудованием.

Диагностический комплекс из нескольких станций приборов позволяет точно установить диагноз.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-67

Данные обследований автоматически переносятся на хирургическую технику.

И здесь врач может точно, без погрешностей рассчитать, например, угол или градус разреза или прокола. Все процессы под высокоточным контролем лучшего медицинского оборудования мировых опытных брендов.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-70

Такая интеллектуальная хирургия позволяет говорить о высококлассных результатах. 

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-73

Сергей Юшкевич, заместитель директора по лечебной работе клиники восстановления зрения «Оптимед»:
Это – опыт, накопленный за 20 лет присутствия на рынке офтальмологических услуг. То, что «Оптимед» всегда идёт в ногу с последними достижениями медицинской техники.

Мы первыми приобрели лазерный аппарат для лечения катаракты.

Мы занимаемся лазерным лечением патологии сетчатки. Более возрастных пациентов – мы помогаем при появлении у человека катаракты. Если возникает отслойка сетчатки – «Оптимед» всегда готов прийти на помощь.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-76

Если хочешь быть в медицинском тренде – соответствуй! В международной офтальмологической практике существует стандарт – клиническое переоснащение проводится раз в пять лет. Апгрейд в белорусском «Оптимеде» проводят ещё чаще. К примеру, систему CENTURION здесь приобрели 4 года назад, сейчас уже в технопарке центра – система для лазерного удаления катаракты.

Модернизация в рефракционной хирургии проводится каждые 3 года.

Сергей Юшкевич:
Основная гарантия – то, что медицинский центр «Оптимед» всегда отвечает за результат операций, которые проводит. И мы всегда не оставляем пациента в послеоперационном периоде.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-79

Индивидуальный подход и гуманистические принципы – главные постулаты здесь, в отношениях врач-пациент. Имидж центра, во многом, создаётся по положительным отзывам и рекомендациям «сарафанного радио».

В списке пациентов «Оптимеда» есть и белорусские знаменитости из шоу-бизнеса и спорта.

Впрочем, слава о клинике с «золотыми» стандартами разошлась по принципу цепной реакции.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-82

Обрести новый взгляд на реальность и распрощаться с оптическими прицелами, с расчётом на биологический естественный снайперский глаз, приезжают пациенты из-за рубежа.   

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-85

Александр Цветков, управляющий клиники восстановления зрения «Оптимед»:
Нашими пациентами за 20 лет стали более полумиллиона человек. Центр уделяет большое внимание повышению квалификации наших работников. Они постоянно проходят обучение за границей и в Беларуси. Что касается нашей ценовой политики, то мы стараемся быть социально ориентированными.

В нашем прейскуранте присутствуют различные ценовые предложения.

20 лет – это не возраст клиники, а, скорее, стаж и опыт. Тысячи операций, коррекций, вовремя поставленных диагнозов, а, значит, и довольных пациентов, которых можно просто перевести в разряд здоровых клиентов.

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов-88

Ведь теперь все они за дверями клиники восстановления зрения не просто избавились от очков, а смогли рассмотреть жизнь во всех её красках.

# Медицина # Здоровье # Сергей Поляченков # Врачи Беларуси

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