Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения

Валерий Рекуть, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:

С детства страдаю миопией высокой степени. Видел только верхние буквы – Ш и Б. Ощущал большой дискомфорт. Я активный образ жизни вёл, не представлял себе жизни без футбола, потом заинтересовался горными лыжами и в 35 лет созрел для того, чтобы сделать себе операцию. Это был 2002 год. Помню, как прошла операция хорошо, как вчера это было.

Лежал, в одну точку смотрел, абсолютно безболезненно было.

Вышел, выпил чашечку кофе, меня угостили, и я сам, на своих ногах добрался на метро домой.

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение