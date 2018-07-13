Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения

Новости Беларуси. Истории пациентов центра «Оптимед» рассказали в программе «Наше дело».
«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов
Валерий с детства вынужден был смотреть в 4 глаза. Поддёвки одноклассников, постоянная зависимость от очков, дискомфорт.
19 лет назад он, буквально, прозрел.
Взглянуть на жизнь по-новому помогли в клинике восстановления зрения «Оптимед».
Валерий Рекуть, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:
С детства страдаю миопией высокой степени. Видел только верхние буквы – Ш и Б. Ощущал большой дискомфорт. Я активный образ жизни вёл, не представлял себе жизни без футбола, потом заинтересовался горными лыжами и в 35 лет созрел для того, чтобы сделать себе операцию. Это был 2002 год. Помню, как прошла операция хорошо, как вчера это было.
Лежал, в одну точку смотрел, абсолютно безболезненно было.
Вышел, выпил чашечку кофе, меня угостили, и я сам, на своих ногах добрался на метро домой.
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