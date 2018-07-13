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Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения

13 июля 2018 17:59
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Новости Беларуси. Истории пациентов центра «Оптимед» рассказали в программе «Наше дело».

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов

Валерий с детства вынужден был смотреть в 4 глаза. Поддёвки одноклассников, постоянная зависимость от очков, дискомфорт.

19 лет назад он, буквально, прозрел.

Взглянуть на жизнь по-новому помогли в клинике восстановления зрения «Оптимед». 

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения-1

Валерий Рекуть, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:
С детства страдаю миопией высокой степени. Видел только верхние буквы – Ш и Б. Ощущал большой дискомфорт. Я активный образ жизни вёл, не представлял себе жизни без футбола, потом заинтересовался горными лыжами и в 35 лет созрел для того, чтобы сделать себе операцию. Это был 2002 год. Помню, как прошла операция хорошо, как вчера это было.

Лежал, в одну точку смотрел, абсолютно безболезненно было.

Вышел, выпил чашечку кофе, меня угостили, и я сам, на своих ногах добрался на метро домой.

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

# Реклама # Здоровье # Валерий Рекуть

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