«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

Новости Беларуси. Истории пациентов центра «Оптимед» рассказали в программе «Наше дело».
«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов
Полгода назад Игорь пришёл в «Оптимед». На кону было спасение глаза, в котором 10 лет назад заменили хрусталик.
Тогда причиной грядущей слепоты стало осколочное ранение.
Рецидив – как следствие тяжёлого хирургического вмешательства.
Начались проблемы с глазным дном.
И здесь ему подарили шанс качественно смотреть вперёд!
Игорь Чебровский, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:
Обслуживание – на очень высоком уровне, отношение персонала –великолепное. Начиная от предоперационного периода, в течение самой операции, потом, когда я сюда приходил. Очень доброжелательны. Я в последний раз проверялся, приехал на машине. Теперь я вожу машину.
Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения