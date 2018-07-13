«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

Полгода назад Игорь пришёл в «Оптимед». На кону было спасение глаза, в котором 10 лет назад заменили хрусталик.

Рецидив – как следствие тяжёлого хирургического вмешательства.

Начались проблемы с глазным дном.

И здесь ему подарили шанс качественно смотреть вперёд!

Игорь Чебровский, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:

Обслуживание – на очень высоком уровне, отношение персонала –великолепное. Начиная от предоперационного периода, в течение самой операции, потом, когда я сюда приходил. Очень доброжелательны. Я в последний раз проверялся, приехал на машине. Теперь я вожу машину.

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения