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«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение

13 июля 2018 18:06
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Новости Беларуси. Истории пациентов центра «Оптимед» рассказали в программе «Наше дело».

«За 20 лет – более полумиллиона человек»: как корректируют зрение в «Оптимеде» и отзывы пациентов

Полгода назад Игорь пришёл в «Оптимед». На кону было спасение глаза, в котором 10 лет назад заменили хрусталик.

Тогда причиной грядущей слепоты стало осколочное ранение.

«Теперь я вожу машину». Осколочное ранение, замена хрусталика, грозящая слепота – как в «Оптимеде» пациенту спасли зрение -1

Рецидив – как следствие тяжёлого хирургического вмешательства.

Начались проблемы с глазным дном.

И здесь ему подарили шанс качественно смотреть вперёд!    

Игорь Чебровский, пациент клиники восстановления зрения «Оптимед»:
Обслуживание – на очень высоком уровне, отношение персонала –великолепное. Начиная от предоперационного периода, в течение самой операции, потом, когда я сюда приходил. Очень доброжелательны. Я в последний раз проверялся, приехал на машине. Теперь я вожу машину.   

Вышел, выпил чашечку кофе, и сам добрался на метро домой. Отзыв пациента, 19 лет назад сделавшего операцию по коррекции зрения

# Реклама # Здоровье # Игорь Чебровский

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