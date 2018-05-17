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«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями

17 мая 2018 18:54
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Новости Беларуси. Мировую ассоциацию по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется создать в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали такого международного сотрудничества 17 мая в Минске обсуждали эксперты из 26 стран Евразии. Главная тема дискуссии – ранний скрининг, когда выявленная болезнь чаще всего легко поддается лечению.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-1

Инна Малаш, психолог:
Я стала меньше бояться. Это все, что произошло в моей жизни – я стала меньше бояться.

Рак, 4 блока химии, операция – и улыбка на лице. Инна пережила болезнь сама и помогает пережить ее другим. За психологической поддержкой к ней обращаются женщины, часто с детьми.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-4

Залечивать душевные раны, оставшиеся после ожесточенной борьбы за жизнь. Инна на личном примере знает, что помощь медицинская – главная, но не единственная, в которой нуждается онкобольной.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-7

Инна Малаш:
Профессионализм хирургов очень высокий. Я думаю, что все лечение мы получаем по современным протоколам. Вот. Вопрос, наверное, непростой – реабилитации. Непростой – восстановление после операции и психологической поддержки. 

Во время заметить, а значит – победить рак в свое время Инне помогла собственная бдительность. Пришла на обследование в частную клинику, где и заметили опухоль. Программа всеобщего скрининга появилась в Беларуси лишь несколько лет спустя.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-10

Теперь ее проводят по четырем формам рака. Благодаря этому ежегодно удается выявить онкологию на ранней стадии у 50 тысяч человек. Но врачи столкнулись с тем, что даже на бесплатное обследование люди идти не хотят до тех пор, пока их ничего не беспокоит.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-13

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Тяжело народ уговорить. Ничего же не болит. Обращаются к врачу, когда болит. А обращаться к врачу надо, когда ничего не болит – тогда будет хороший результат.

София Майклсон не первый год возглавляет международные программы по борьбе с онкологией. На конференции она – почетный гость. Выступает за создание Евразийского онкологического союза, который объединил бы усилия всех врачей постсоветских республик. 

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-16

София Майклсон, советник по Евразийским программам от международного центра при Национальном институте онкологии США:
Если объединить головные учреждения в каждой стране в единый союз, то в этом случае мы будем представлять на мировой арене совершенно другие возможности. И представлять совершенно другой имидж в какой-то мере. Потому что каждой стране есть что предложить. Просто если взять небольшие страны как Беларусь, Азербайджан или Таджикистан – отдельно они смотрятся очень хорошо, но совместно они будут смотреться еще лучше.

«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями-19

40 миллионов евро Беларусь тратит ежегодно только на базовую химиотерапию. Врачи говорят, что онкологию надо перевернуть с головы на ноги. Направлять больше средств не на лечение, а на выявление болезни. Тогда слова «рак» и «смерть» перестанут быть синонимами.

# Защита от онкологических заболеваний # Здоровье # Инна Малаш # Фотофакт

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