«Я стала меньше бояться». В Беларуси планируется создать мировую ассоциацию по борьбе с онкозаболеваниями

Новости Беларуси. Мировую ассоциацию по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется создать в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали такого международного сотрудничества 17 мая в Минске обсуждали эксперты из 26 стран Евразии. Главная тема дискуссии – ранний скрининг, когда выявленная болезнь чаще всего легко поддается лечению.

Инна Малаш, психолог:

Я стала меньше бояться. Это все, что произошло в моей жизни – я стала меньше бояться. Рак, 4 блока химии, операция – и улыбка на лице. Инна пережила болезнь сама и помогает пережить ее другим. За психологической поддержкой к ней обращаются женщины, часто с детьми.

Залечивать душевные раны, оставшиеся после ожесточенной борьбы за жизнь. Инна на личном примере знает, что помощь медицинская – главная, но не единственная, в которой нуждается онкобольной.

Инна Малаш:

Профессионализм хирургов очень высокий. Я думаю, что все лечение мы получаем по современным протоколам. Вот. Вопрос, наверное, непростой – реабилитации. Непростой – восстановление после операции и психологической поддержки.



Во время заметить, а значит – победить рак в свое время Инне помогла собственная бдительность. Пришла на обследование в частную клинику, где и заметили опухоль. Программа всеобщего скрининга появилась в Беларуси лишь несколько лет спустя.

Теперь ее проводят по четырем формам рака. Благодаря этому ежегодно удается выявить онкологию на ранней стадии у 50 тысяч человек. Но врачи столкнулись с тем, что даже на бесплатное обследование люди идти не хотят до тех пор, пока их ничего не беспокоит.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Тяжело народ уговорить. Ничего же не болит. Обращаются к врачу, когда болит. А обращаться к врачу надо, когда ничего не болит – тогда будет хороший результат. София Майклсон не первый год возглавляет международные программы по борьбе с онкологией. На конференции она – почетный гость. Выступает за создание Евразийского онкологического союза, который объединил бы усилия всех врачей постсоветских республик.

София Майклсон, советник по Евразийским программам от международного центра при Национальном институте онкологии США:

Если объединить головные учреждения в каждой стране в единый союз, то в этом случае мы будем представлять на мировой арене совершенно другие возможности. И представлять совершенно другой имидж в какой-то мере. Потому что каждой стране есть что предложить. Просто если взять небольшие страны как Беларусь, Азербайджан или Таджикистан – отдельно они смотрятся очень хорошо, но совместно они будут смотреться еще лучше.