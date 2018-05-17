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Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе

17 мая 2018 07:07
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Новости Беларуси. Шанс на новую жизнь: врачи Могилевской областной больницы освоили трансплантацию почек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе-1

Теперь в каждом регионе страны научились делать одну из самых сложных операций по пересадке донорских органов. К этому событию областные хирурги готовились несколько лет. Для клиники закупили новое оборудование и инструменты. Успешно прошли уже семь операций.

Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе-4

Пациенты теперь больше не привязаны к гемодиализу и могут вернуться к привычному образу жизни. Благодаря новым возможностям в Могилеве начал сокращаться лист ожидания на операцию (сейчас в очереди на пересадку стоит полсотни жителей региона).

Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе-7

Евгений Котов, врач-хирург Могилевской областной больницы:
Это огромное событие. Оно имеет не только медицинскую, но и социальную актуальность. Потому что помимо улучшения здоровья этих пациентов улучшается и их образ жизни.

Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе-10

Игорь Савостенко, заместитель главного врача по хирургии Могилевской областной больницы:
Конечно, государство вкладывает необходимые средства в развитие медицины, в частности, областной больницы. Мы закупили новое оборудование для микрохирургии глаза, очень серьезное оборудование. Для абдоминальной хирургии, лапароскопическую стойку – наверное самую современную, которая имеется сейчас в Беларуси.

Трансплантацию почек начали проводить врачи Могилёвской областной больницы на постоянной основе-13

Благодаря новому оборудованию и квалифицированным врачам в Могилевской областной больнице освоили новые высокотехнологичные виды операций в травматологии и кардиохирургии. Это то, что еще несколько лет назад казалось здесь невозможным.

# Операции по трансплантологии # Здоровье # Евгений Котов # Игорь Савостенко # Фотофакт

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