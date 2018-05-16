Выявлять на ранних стадиях рак шейки матки: гуманитарный проект в Гомельской области

Новости Беларуси. Предвидеть онкологию, когда ее еще нет, но изменения в клетках уже говорят о будущей болезни: современные методы диагностики активно внедряют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предвидеть онкологию, когда ее еще нет, но изменения в клетках уже говорят о будущей болезни: современные методы диагностики активно внедряют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в стране проводится скрининг четырех видов онкологии. Так, в Гомельской области есть оборудование, позволяющее выявлять на ранних стадиях рак шейки матки. Этот белорусско-итальянский гуманитарный проект – один из самых крупных. На первичную диагностику, обследование, закупку оборудования направлены около 120 тысяч евро. А наши врачи прошли стажировку в Италии.
Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Проект будет охватывать несколько районов Гомельской области. Уже женщины в этих районах отобраны. Им разосланы с символикой Белорусского союза женщин приглашения на проведение скрининга на рак шейки матки. Мы надеемся, что мы отработаем на примере Гомельской области.
За несколько лет мы оценим эффективность. И будет принято решение перевести его на всю республику или на всю Гомельскую область, или дополнять другими видами скрининга рака шейки матки.
Добавим, во второй половине 2018 года здесь начнут проводить скрининг рака щитовидной железы. В планах – диагностировать рак кожи.