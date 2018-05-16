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Выявлять на ранних стадиях рак шейки матки: гуманитарный проект в Гомельской области

16 мая 2018 07:32
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Новости Беларуси. Предвидеть онкологию, когда ее еще нет, но изменения в клетках уже говорят о будущей болезни: современные методы диагностики активно внедряют в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выявлять на ранних стадиях рак шейки матки: гуманитарный проект в Гомельской области-1

Сегодня в стране проводится скрининг четырех видов онкологии. Так, в Гомельской области есть оборудование, позволяющее выявлять на ранних стадиях рак шейки матки. Этот белорусско-итальянский гуманитарный проект – один из самых крупных. На первичную диагностику, обследование, закупку оборудования направлены около 120 тысяч евро. А наши врачи прошли стажировку в Италии.

Выявлять на ранних стадиях рак шейки матки: гуманитарный проект в Гомельской области-4

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Проект будет охватывать несколько районов Гомельской области. Уже женщины в этих районах отобраны. Им разосланы с символикой Белорусского союза женщин приглашения на проведение скрининга на рак шейки матки. Мы надеемся, что мы отработаем на примере Гомельской области.

За несколько лет мы оценим эффективность. И будет принято решение перевести его на всю республику или на всю Гомельскую область, или дополнять другими видами скрининга рака шейки матки.

Выявлять на ранних стадиях рак шейки матки: гуманитарный проект в Гомельской области-7

Добавим, во второй половине 2018 года здесь начнут проводить скрининг рака щитовидной железы. В планах – диагностировать рак кожи.

# Онкология # Здоровье # Елена Богдан # Фотофакт

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