Вторая волна активности клещей началась в Беларуси

Новости Беларуси. Осторожно — клещи! Вторая волна активности кровососущих началась в Беларуси. Она традиционно приходится на август-сентябрь. Сами по себе клещи не опасны. Однако они могут быть переносчиками десятка серьезных заболеваний. Чаще всего это клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала года в Беларуси зарегистрировано около 200 случаев заражения. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты рекомендуют не посещать те места, где клещей достаточно много. Если же встречи с кровососом избежать не удалось, то непрошеного гостя необходимо как можно быстрее удалить и отвезти медикам для исследования.