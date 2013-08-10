Проект «Летим на помощь» позволяет пенсионерам Полоцкого района оздоровиться духовно и физически прямо дома

Новости Беларуси. Пенсионеры Полоцкого района теперь могут поправить здоровье и принять лечебные процедуры не выходя из дома. Новую услугу оказывают участники проекта «Летим на помощь». Пожилым людям они предлагают на месте сделать физиопроцедуры, массаж, заняться лечебной физкультурой. Также дают советы по правильному питанию и отвечают на любые вопросы. У пенсионеров, особенно одиноких, новая услуга очень востребована – график «летучей команды» уже расписан на месяцы вперед.

Тамара Федоровна в свои 87 сама убирается в доме, выращивает цветы и ходит по росе босиком. Но все же в ее возрасте физически работать уже не так-то просто. Поэтому соцработник для женщины – идеальный вариант. Помощница по хозяйству и сообщила пенсионерке, что в Полоцком районе появился «Санаторий на дому».

Тамара Черневич:

Мне Таня сказала, что есть такая «Пчелка», услуга такая. Спасибо. Не надо платить. Слава Богу, наше государство такое, пенсионеров не кидает.

Охватить весь спектр услуг один соцработник явно не сможет. А вот «Летучая команда» запросто. Здесь и врачи разных специализаций, и психолог, и парикмахер. Есть также волонтеры. Тамаре Федоровне они предлагают на месте сделать физиопроцедуры и опробовать пару приемов лечебной физкультуры.

Ирина Левит, заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы:

Данный проект подразумевает под собой комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого и старческого возраста.

Сегодня, в общем-то, ситуация во многих странах и, в нашей стране в частности, – это постарение населения. Неуклонно растет удельный вес пожилых людей. Это, безусловно, удел цивилизованных стран. Там, где успехи в медицине и так далее. Поэтому сегодня нужно как можно больше заботиться об этих людях и продлить их активное долголетие.

Услуга «Санаторий на дому» хоть и новая, но уже востребована пенсионерами. График «пчелок» расписан вплоть до октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Касьянова, директор Территориального центра социального обслуживания Полоцкого района:

Если раньше у нас «Летим на помощь» была более социальная услуга, социально-психологическая услуга, здесь теперь она стала медико-социально-психологическая услуга.

После всех процедур каждому пациенту дарят пчелку. Это символ «летучей команды» и память о ее добрых делах.