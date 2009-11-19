Всемирный день некурения

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире табак убивает пять миллионов человек.

Эксперты ВОЗ подсчитали, что в развитых странах примерно треть всех опухолей человека и смертей от рака связано с курением. Неутешительны прогнозы специалистов и на будущее. В Беларуси, по статистике, в возрасте 30-40 лет вредная зависимость есть у 64% мужчин и 15% женщин. Причем, большинство заядлых курильщиков попробовали сигарету еще в школе. Медики отмечают, что каждый курильщик сокращает себе жизнь на 5-10 лет.

А финансисты подсчитали затраты материальные. Так, если человек выкуривает в день пачку сигарет стоимостью три тысячи рублей, то на эту сумму за месяц он мог бы купить проездной на все виды транспорта плюс 10 кг картофеля или 15 кг стирального порошка. За полгода — новый мобильный телефон. За год — стиральную машину, велосипед или компьютер.