Особенности работы врача-фтизитра

Надежда Кудлач, врач-фтизиатр:

Очень часто инфильтративный туберкулез протекает под маской пневмонии. Часто начальная форма туберкулеза может протекать под маской простуды. В группе риска пациенты, которые злоупотребляют алкоголем, используют наркотики, болеют сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией. Туберкулез относится к заболеваниям, который передается воздушно-капельным путем, поэтому человек, который выделяет палочку туберкулезную, он может заражать своих окружающих.

Что помогает наиболее раннему выявлению туберкулеза?

Ираида Лаптева, руководитель отдела пульмонологии РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, главный пульмонолог Минздрава Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент:

Метод флюорографии, который действительно важен. Выявляется не только туберкулез, но и онкопатологии.

Туберкулез может развиться практически в любом органе человеческого тела, но чаще всего мишенью оказываются легкие. Выявить туберкулез легких помогает ряд исследований.

Надежда Кудлач:

Нам помогают и лабораторные данные, данные компьютерной томографии, рентген. Мы проводим еще вспомогательное исследование бронхов.

Александр Бабченок, заместитель директора РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

Компьютерная томография позволяет на порядок улучшить качество диагностики и установление диагноза: как специфических заболеваний легких, так и туберкулеза.

Надежда Кудлач:

Самый простой метод — анализ мокроты на скопию. Мы можем уже сразу в анализе мокроты получить туберкулезную палочку. При формах туберкулеза, которые осложняются скоплением жидкости в плевральных полостях, мы берем анализ плевральной жидкости, исследуем тоже и получаем такой анализ.

Елена Николенко, врач-бактериолог:

Работа в лаборатории ведется в боксе биологической безопасности второго класса, который позволяет защитить сотрудника, который работает в этом боксе, окружающую среду, также позволяет защитить материал, с которым работают сотрудники. Регистрация исследований ведется в базе республиканского регистра «Туберкулез». Это позволяет другим врачам, находящимся в других регионах, отслеживать, что происходит с пациентом.

Надежда Кудлач:

На сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой, как лекарственная устойчивость. Пациенты с этой формой туберкулеза более длительное время лечатся. Лечение проводится в стационарных условиях. После этапа стационарного лечения пациенты направляются на санаторное лечение. Пациенты с лекарственной устойчивостью, которые не очень хотят лечиться, мы их заставляем и они находятся тогда на принудительном лечении в туберкулезной больнице «Волковичи».