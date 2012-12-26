В Жодино открылось отделение гемодиализа - настоящий подарок больным почечной недостаточностью к Новому году

Новости Минской области. Подарок к Новому году получили жители Жодино, страдающие почечной недостаточностью. На базе городской больницы сегодня открылось отделение гемодиализа - седьмое по счету в Минской области. Оно укомплектовано шестью специальными аппаратами. Пациентов принимают в 2 смены, в день терапию могут пройти 14 человек.

К слову, оказывать помощь в отделении начали 19 декабря и программный гемодиализ получают уже семь жителей Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инесса Масло, начальник управления здравоохранения Мингорисполкома:

Конечно, это отделение необходимо, потому что это необходимый вид помощи больным с терминальной стадией почечной патологии. На сегодняшний день здесь было поставлено оборудование по республиканскому бюджету, также сделан был здесь хороший ремонт.

Михаил Омельянчук, председатель Жодинского горисполкома:

Этот проект нам обошелся более, чем в 3 миллиарда рублей. Но деньги деньгами, они пришли – и ушли. А люди, которым сегодня нужна эта помощь, это совершенно другое. Я очень рад, что именно к Новому году мы создали для этих 10 человек, еще будут приезжать больные с наших близлежащих районов.