В Советском районе открылся центр, в котором помогают предотвратить болезни

Новости Беларуси. Измерить давление, рост и вес, а также узнать о рисках заболеваний можно в поликлинике № 34, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью анкет врачи «Центра здоровья» помогут предотвратить возникновение недугов. Для этого пациенту необходимо честно ответить на несколько вопросов. Подобный центр успешно функционирует и в Партизанском районе.