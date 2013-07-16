В Могилёвской области жительницы, перенёсшие рак, создали клуб по интересам

Новости Беларуси. В Могилевской области женщины, перенесшие серьезную болезнь, создали клуб по интересам. Жительницы Кличева, которые столкнулись с онкозаболеванием, оптимистично настроены и уверены, что им все по плечу. Утвердиться в жизни им помогают встречи единомышленниц. Вместе они разводят цветы, занимаются рукоделием и спортом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Берегейко:

Это сбор трав. Здесь мята перечная, милиса и листья смородины. Это для заварки укрепляющего чая. И омолаживающего. Так что полезно очень для здоровья.

Их встречи непременно начинаются с чашки ароматного чая. Травы для своих сестер по несчастью собирает Зинаида Берегейко – самая старшая участница группы. Когда у нее диагностировали рак, женщине было без года семьдесят. С тех пор прошло семь лет, а она так же полна сил и жизнелюбия.

Зинаида Берегейко:

Для меня группа – это все. Это общение, взаимопонимание. Это ценность того, что мы все вместе помогаем.

Этих женщин объединила одна беда – онкология. Они побороли болезнь, но к нормальной жизни вернулись не сразу. Второе дыхание получили именно в этой группе единомышленниц.

Галина Старпович:

С того времени как я сюда пришла, появилась надежда, оптимизм появился. Всякий раз сюда приходя, уходишь с настроением хорошим, чувствуется поддержка коллектива.

Клуб для людей, столкнувшихся с одной из самых коварных болезней человечества, существует второй год. Жительницы Кличева вместе выращивают цветы в палисадниках. В райцентре соцобслуживания населения занимаются в тренажерном зале, рукодельничают, увлекаются поэзией.

Тамара Маркова:

Хочется быть полезной, чтобы кто-то посмотрел на мои работы. Я уже год не работаю.

Мария Анищенко:

Когда вышиваешь или вяжешь, отвлекаешься от всех мыслей о болезни своей. Думаешь о хорошем. Получается, что успокаивается нервная система.

Недавно участницы кличевского онкоклуба встречались со своими единомышленницами из столицы. Оказалось, что во всей Беларуси таких объединений всего 4. Руководитель Кличевского клуба, Людмила Данильчик, уверена, многие не приходят на встречи из-за стеснения. Но и у них стать оптимистками получилось не сразу. Прошла не одна встреча, прежде чем женщины открылись друг другу. Но теперь – они одна большая и дружная семья.

Людмила Данильчик:

У нас это получилось и поэтому наши девочки все оптимисты. Они хотят дальше жить. Мы призываем всех – приходите к нам – общайтесь, рассказывайте свои истории, слушайте других и будете хотеть жить.