Минчанин сфотографировал соседа в подъезде с сигаретой и нарушителя оштрафовали на миллион. Как еще борются с наглыми курцами в Беларуси?

Новости Беларуси. Минздрав вновь предупреждает... И не просто предупреждает, а переходит в контрнаступление. На неделе по всей стране настоятельно предлагали бросить курить. Запретить, конечно, никто не в силах, но попытаться устроить курильщикам «несладкую жизнь», конечно, можно. Тем, кого не пугают откровенные надписи на пачках сигарет, например, в Ушачах предлагают гроб прямо в курилке. Ну, это, конечно, крайняя и, возможно, жестокая мера. Но что делать, когда медики уже сбились со счета? Возможно, точки над сигаретным дымом расставит новый антитабачный законопроект, который пока гуляет по коридорам парламента. А вот примут его или нет, зависит от людей, среди которых тоже немало курящих.

Сперва растиражированная в интернете фотография двухлетнего индонезийца с сигаретой в только что прорезавшихся зубах на фоне улыбающихся родителей «взорвала» сознание мирового сообщества, а уже после история малолетнего заядлого курильщика приковало внимание небезразличных. Арди Ризал закурил в полтора года. Угостил папиросой сынишку отец. И уже через полгода мальчик так пристрастился к табаку, что в день выкуривал по 40 сигарет. Общественный резонанс-таки подтолкнул родителей задуматься о здоровых перспективах, они обратились к наркологу и в 5 лет Арди все-таки бросил курить.

Озадачились проблемой «детских курилок» и белорусские правоохранители. За то, что ребенок дымит, они предложили карать штрафом родителей. А вот экс-курильщик со стажем Алексей Хлестов — отец двоих детей - уверен, их семью такая проблема пока обходит. Но наперед не зарекается!

Алексей Хлестов, певец:

Старшей дочери - 12, сынуле - 8. Дети занимаются в хороших школах, я буду объяснять и показывать фильмы, к чему приводят сигареты.

Певец готов подкрепить свою лекцию о вреде курения и примерами. Тем более, сам Алексей 7 лет как - примерный.

Алексей Хлестов, певец:

За последний годы перед тем, как бросить, выкуривал от полутора до двух пачек. Утренний кашель, просыпаешься с головной болью и ужасным запахом!

Не ради пиара, утверждает Хлестов, затушил последнюю сигарету. Может, в сказке и ложь, да в ней намек... Теперь звезда белорусской эстрады активно рекламирует здоровый образ жизни.

Алексей Хлестов, певец:

Бросил самостоятельно, каждый человек должен к этому прийти сам. Сейчас модно питаться полезной пищей и выпивать с утра, как минимум, стакан хорошего сока.

Знал бы Христофор Колумб, открывший вместе с Америкой табак, что в 21 веке в Беларуси будет курить едва ли не каждый третий, это при том, что вредной привычке объявили бой и количественный показатель медленно, но все-таки стремиться к нулю?! Обостряют «больную» тему даже археологи, которые «раскопали», что белорусы стали курить даже раньше россиян! Эдак в 16 веке, именно тогда появились на наших землях первые курительные трубки.

И теперь Минздрав НЕ предупреждает! Итак, курение и наказание. Сегодня проходят общественные обсуждения проекта нового закона, так называемого в народе, антитабачного. Разработан он Министерством здравоохранения Беларуси в соответствии с рядом поручений Совета министров. Первые предложения, как стало быть, самые суровые.

Не исключено, что уже в следующем году проект антитабачного закона обсудят в парламенте.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политики Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас сегодня на пространстве СНГ самая дешевая табачная продукция.

Депутат и врач Елена Шамаль заняла позицию пассивных курильщиков. Для нее сигарета — орудие смерти, апеллирует Елена Владимировна и статистикой, и страшными медицинскими открытиями, к примеру, что курение может стать причиной онкологии почек и мочевого пузыря. Но не факт, что с ее здравыми аргументами согласятся завсегдатаи парламентской курилки. Кстати, по рассказам работников, она, на все огромное здание, здесь одна и в общем-то спросом не пользуется.

А вот Владимир Васильевич, врач-онколог с 35-летним стажем, имеет примерно такой же стаж и в курении. Закурил будущий профессор еще в студенчестве. Тогда, как он считал, это было единственное лекарство от усталости, ведь, чтобы выучится в медицинском - 24 часов в сутки не хватает. Вот так вся жизнь в стрессе и сигаретой в руке. Особенно тяжело, когда операция длится несколько часов, к слову, его максимум — 17 часов. А между тем, в год четырем тысячам белорусов диагностируют рак легких. Несколько сотен таких больных ежегодно оказываются на его операционном столе.

Но и сам он однажды попал на операцию в качестве пациента.

Владимир Жарков, главный научный сотрудник отделения торакальной онкопатологии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Меня оперировали в Москве. Мой доктор пришла, говорит вы курите, двое суток в реанимации, будет сложно, процедуры и т.д. Выдержите? Плохо вынесу, это отразиться на моем самочувствие. Она говорит: тогда я вам ложу в реанимацию 4 сигареты по две на день. Это в ведущей клинике России.

Из гуманных соображений, дабы не нарушать права человека для тех, кто не в силах преодолеть тягу к никотину, оборудовали курилки, есть такая и возле онкологического центра.

А между тем, уже несколько лет действует декрет № 28, в котором прописано, что фривольно курить, где захочется, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, подземных переходах, вокзала и многих других общественных местах запрещено. Многие кафе и рестораны развели курильщиков и НЕкурильщиков по разным углам, некоторые и вовсе запретили у себя дымить.

Парки, скверы, площади. Пока здесь только рекомендуют отказаться от табачных выхлопов. Дождливо, но мы затаились в засаде на площади Независимости в Минске, посмотрим, кому закон не писан! На ловца и зверь бежит.

На площади - альма-матер будущих педагогов. В здание, соблюдая декрет, не курят, а вот за углом, для страждущих «никотиновых передышек» - оборудовали место. На перемене наблюдательный пункт занимает охрана, чтобы курильщики не выходили за рамки. Посмотрим, сколько будущих учителей нашим детям будут проповедовать здоровый образ жизни...

А вот в Бресте дым без огня разгорелся между студентами одного ВУЗа и жителями соседнего дома. Прилежные ученики выходили «подышать» в соседний дворик. Жильцы-заложники пассивного курения долго возмущались и наконец оградились от проблемы забором. Теперь студенты укуриваются на автостоянке.

Брестская проблема решилась мирным способом, а вот в Гродно конфликт между пенсионеркой и дымящими студентками в прямом смысле слова сперва «вылился», а потом еще и обернулся штрафом. Бабушка долго страдала от табачных клубов, а потом нервы сдали и прямо со своего балкона она окатила курильщиц холодной водой. За такие радикальные меры пенсионерку прозвали хулиганкой и привлекли к административной ответственности.

Раздраженные пассивные курильщики работают порой эффективней психотерапевтов. Методы их кодирования некоторые запоминают надолго. Не так давно один минчанин сфотографировал своего соседа в подъезде с сигаретой, предъявил улики и нарушителя оштрафовали на миллион.

Актив одного из столичных Товариществ собственников в полное боеготовности. Сегодня объявляется операция «Грабли». Устраиваем облаву на тех, кто проводит табачные ингаляции в подъезде и бросает бычки с балкона на газон.

Идем на запах. Кажется, жертва собственных привычек уже обнаружена! След преступления есть, еще не простыл даже, а вот обвиняемый скрылся. По горячим следам отыскать не получается. И снова штурмуем лестницу. На стенах — шедевры неизвестного мастера, выведенные все теми же окурками.

Многодетная мама Елена ярый противник курения. По вине пагубной привычки в подъезде не раз возникали ЧП. Ее некурящая соседка тоже проводила спасательную операцию. Непотушенный окурок воспламенился прямо в мусоропроводе.

То ли сработало сарафанное радио, то ли у курильщиков сработала интуиция, но прокараулив метателей бычков с балкона 2 часа, пристыдить никого не получилось. И снова пришлось убирать пепельницу на газоне самим.

Курить или не курить — выбор личный каждого. И как бы не ужесточали меры, все равно найдутся те, кто их захочет обойти. Но тем не менее, список тех, кто бросил «смолить» пополняется.

Барак Обама бросил курить, как признался сам, из-за страха перед женой Мишель.

Алла Пугачева распрощалась с пачкой, потому что она вновь стала мамой.

Шэрон Стоун перестала затягиваться в свои 46 лет, после того как была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг.

И даже популярные интернет-звезды из белорусской деревни Зоя и Валера, которые завоевали публику домашним хитом-переделкой творчества Ваенги под названием «Курю», смекнув, что только в год от такой пропаганды умирает 6 миллионов человек в мире, призадумались и выпустили новый вариант «НЕ Курю», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе Анастасия Дехтяр и Юлия Бейшанова о жизни в затяжку.