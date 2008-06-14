В Минске стали чаще регистрировать случаи укусов клещей не в лесах, а в городе

Они мигрируют вместе с домашними питомцами, перелетными птицами и мелкими грызунами.

Вместо того, чтобы настаивать на усилении мер безопасности, врачи-эпидемиологи рекомендуют не паниковать. Случаи заражения клещевым энцефалитом единичны и быстро излечимы.

Полина Пастухова с мамой оказалась 3-ей в поликлинике в очереди к врачу-инфекционисту с укусом клеща. После обычной прогулки в парке, где мама с детьми бывает каждый день, Евгения обнаружила на теле девочки впившееся насекомое. Никаких признаков укуса маленькая Полина не выражала.

В случае с Полиной Пастуховой обошлось без последствий. В минском городском центре гигиены и эпидемиологии клеща исследовали на наличие энцифолита и болезни лайма и ничего не обнаружили. Евгения с дочкой после этого не перестала посещать парк и не начала одевать ребенка на прогулку в защитную амуницию, но теперь через каждые полчаса осматривает детей.

Наиболее уязвимы дети. Так как клещи чаще всего обитают на высоте не более полутора метров – в траве и в кустах. Если вам все же не удалось уберечь ребенка от укуса клеща, лучше обратиться в травматологические пункты. После этого – отдать насекомое на исследование. И не тянуть. Последствия бывают серьезными.

Тем не менее, столичные эпидемиологи не отмечают вспышки заболеваемости клещевым энцифолитом. В отличие от России, где сейчас свирепствует известный переносчик заболеваний. Но энцифолит энцифолиту рознь. Россия нам хоть и соседка, но белорусский клещ более безобидный. Может "наградить" самой легкой формой энцифолита.

Минчанам не стоит паниковать. Достаточно соблюдать элементарные правила защиты в лесах. А в городской черте можно и вовсе не думать о потенциальной опасности. В мае против 725-ти укусов клещей в лесах, всего 187 случаев неприятного общения с насекомыми в городе.