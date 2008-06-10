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Количество клещей в Беларуси значительно увеличилось

10 июня 2008 11:12
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Жертвами этих насекомых в Беларуси стали уже 4 тысячи человек.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Минске и в Могилевской области. При этом, столичные жители подверглись нападениям "вампиров" не на территории города, а на дачных участках, в деревне или в лесных массивах.

Как отмечают специалисты, численность клещей возросла в среднем по республике за май более чем в полтора раза, а в Брестской области — вдвое. Напомним, первые случаи нападения насекомых в нынешнем году были зафиксированы в начале марта. А пик их активности приходится на конец мая – первую декаду июня.

# Здоровье # Укусы клещей

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