Количество клещей в Беларуси значительно увеличилось

Жертвами этих насекомых в Беларуси стали уже 4 тысячи человек.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Минске и в Могилевской области. При этом, столичные жители подверглись нападениям "вампиров" не на территории города, а на дачных участках, в деревне или в лесных массивах.

Как отмечают специалисты, численность клещей возросла в среднем по республике за май более чем в полтора раза, а в Брестской области — вдвое. Напомним, первые случаи нападения насекомых в нынешнем году были зафиксированы в начале марта. А пик их активности приходится на конец мая – первую декаду июня.