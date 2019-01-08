В Лошице строят подстанцию скорой помощи

Новости Беларуси. Новую подстанцию скорой помощи строят на улице Сырокомли. Она станет уже одиннадцатой по счету круглосуточной вспомогательной базой в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подстанция позволит сократить время прибытия к пациенту, здесь же смогут оказать первую медицинскую помощь. Ее оснастят современным оборудованием и новыми каретами скорой помощи. Открытие может состояться уже осенью-2019.