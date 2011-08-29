В гимназии №36 Минска проводят массаж на уроках и чистку зубов на переменках

166-я школа с нового учебного года меняет статус. И становится гимназией №36. Первый звонок здесь прозвучит для 67 человек. Хотя желающих обучаться в этих стенах было намного больше. Причем, даже из других районов.

Гимназия привлекает особым подходом к учащимся. У каждого учителя свой «конек» в процессе обучения. Например, у Людмилы Владимировны это здоровьесберегающие технологии. Перед тем как правильно что-то написать, нужно сделать правильную осанку.

Людмила Лапшина, учитель начальных классов:

Для этого ребенок садится ровненько. Мешочек кладет на голову и такую позу он должен зафиксировать в течении 30 секунд. После этого мешочек снимается, и ребенок приступает к письму или чтению. Мышцы тела запоминают ту правильную посадочку, которая должна быть у ребенка.

На уроках и переменах дети младших классов делают массаж. Снять мышечное напряжение и вернуть работоспособность помогают кольца, мячи и природные материалы: шишки, желуди, каштаны.

Людмила Лапшина:

Это массажеры для ног и кистей рук. Детки прохаживаются по этим коврикам. Это способствует массажу стоп.

У Натальи Марковны все дети чистят зубы. В школе уже 16 лет действует программа стоматологического здоровья.

Наталья Макаревич, учитель начальных классов:

Каждый день после завтрака мы чистим в обязательном порядке зубы. Каждому ребенку выдаются таблеточки: синего или красного цвета, после рассасывания которых видно, как они их почистили. Если зубы почищены плохо, они окрашиваются или в синий или в красный цвет.



В классе английского учитель всё чаще общается с учениками через наушники с микрофоном. Для более эффективного обучения иностранным языкам в школе созданы лингофоно-компьютерные кабинеты.

В составе кадров гимназии только высококлассные профессионалы. Более 75% специалистов имеют первую высшую категорию.

В прошлом году школа по поступаемости была первой среди общеобразовательных учреждений Центрального района. По предварительным данным и в этом году достаточно высокий процент поступаемости.