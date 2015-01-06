Новости Беларуси. Новейшее оборудование и высококлассные специалисты. В Бресте открылся хирургический корпус областного онкологического диспансера. По последнему слову техники оборудованы 8 отделений. Открылось и новое – торакальное.

Теперь брестские врачи могут проводить операции на легких и пищеводе. Отныне и онкологи здесь будут оказывать своевременную помощь гораздо большему числу пациентов.

Константин Шелепень, главный врач Брестского областного онкологического диспансера:

Возможность для наших жителей не ездить куда-то для лечения, а получить достойное здесь лечение. Факт, что больница – это не санаторий, но пациент должен иметь достойные условия для пребывания. Вот вы сегодня зашли в палату: сочетание такого, что возможности хорошие и для лечения, и качественные условия пребывания – достоинства этого корпуса.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Это социально ориентированная политика нашего государства. И тот бюджет, который утвержден на этот год, также социально ориентирован. Приоритеты – это социальная сфера, здравоохранение, образование, социальная защита, культура.

Этот объект – из числа «долгостроев». Фундамент был заложен еще в начале 90-ых, но из-за недостатка финансирования стройку заморозили. В 2010 году глава государства поручил изыскать средства и продолжить работы.

На строительство и оснащение корпуса потрачено более 250 миллиардов рублей, из них почти 70 миллиардов ушло на закупку современного оборудования, которое позволяет диагностировать онкологические заболевания на самой ранней стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.