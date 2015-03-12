В Беларуси в 2016 году появятся электронные рецепты, планируется разработка цифровых амбулаторных карт

Новости Беларуси. В Беларуси в 2016 году появятся электронные рецепты. Нововведение позволит решить проблему очередей в поликлиниках.

Медики планируют разработать и амбулаторные карты также в цифровом формате. Они заменят бумажную документацию и будут собирать факты о здоровье человека на протяжении всей его жизни.

Предполагается, что кроме доктора доступ, правда, ограниченный к своей медкарте получит и пациент. Он сможет увидеть, к примеру, результаты анализов или диагностики и, при необходимости, распечатать прямо на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Это снимет большую нагрузку с врача и унифицирует работу, начиная от регистрации по Интернету, по самозаписи. Тоже снимает большую нагрузку. На все у нас недостаточно средств для того, чтобы зациклить и стационар. Стационары где-то на процентов 70, то есть они немножко отстают. То есть основная нагрузка ложится на поликлиники.