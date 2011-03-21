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Утром трезвости эта неделя началась для некоторых минчан

21 марта 2011 18:25
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Акцию под таким названием провела столичная милиция в продовольственных магазинах города.

С 6 до 11 часов утра водочные изделия пропали из продажи. Упаковки с алкоголем с витрины не убирали, но купить крепкие напитки было невозможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тех же, кто, несмотря на это, пытался отовариться, оперативники доставили в наркологический кабинет.

Валентин Гришкевич, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних РУВД Центрального района Минска:
Обязанные лица не выходят на работу в основном из-за того, что употребляют алкогольные напитки. И получается, что в это время купить алкоголь им негде, и им приходится идти на работу.

# Здоровье

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