Кардиохирург Ренат Акчурин, оперировавший Ельцина, провел операцию на сердце гомельского рабочего

За сложной операцией на сердце в режиме онлайн наблюдали ведущие специалисты Беларуси, России, Литвы и Германии.

В операционной аорто-коронарное шунтирование проводит один из ведущих кардиохирургов планеты Ренат Акчурин. Аналогичную операцию академик делал первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Сегодня же на столе – рабочий одного из гомельских предприятий.

Также операцию провел профессор из Литвы Римантас Бенетис. За всем происходящим в операционных белорусские специалисты следили в режиме он-лайн.

Супер-современные операционные блоки Гомельского кардиодиспансера – сегодня площадка для обмена самым передовым опытом.

Сергей Саливончик, заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического диспансера:

Мы и сами такие операции выполняем ежедневно. Но всегда интересно посмотреть на работу других специалистов. Всегда необходимо смотреть новое, потому что все в мире совершенствуется, совершенствуются технологии, новые расходные материалы, подходы к лечению одной и той же патологии.

Только в прошлом году в Гомеле провели 270 операций на открытом сердце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С введением в строй двух новых операционных блоков в ближайшее время эту цифру обещают удвоить, а в перспективе здесь будет оперироваться до тысячи пациентов ежегодно.

Римантас Бенетис, профессор Каунасского университета (Литва):

Это прекрасная больница. Две операционных и шесть новых реанимационных коек. 270 операций на открытом сердце за год – это очень хороший результат для начала.

Ренат Акчурин, академик Российской академии медицинских наук:

Я бы рад был прислать сюда кого-нибудь поучиться в области вспомогательного кровообращения. В Беларуси достаточного много средств вкладывается для лечения больных с тяжелой сердечной недостаточностью.